1 Zum Martiniabend wird am 15. November in die Altdorfer Münchgrundhalle eingeladen. Foto: Decoux

Der Vorverkauf für den Ettenheimer Martiniabend startet am 16. Oktober.









Exzellentes Essen, gute Weine, dazu Musik und Tanz: Der Martiniabend ist eine genussvolle Institution im gesellschaftlichen Leben von Ettenheim. Dieses Jahr findet der der traditionelle Martiniabend am Freitag, 15. November, ab 19 Uhr in der Münchgrundhalle in Altdorf statt.