Die Stadt Ettenheim hat sich bei den Mitarbeitern bedankt, die ihr besonders lange mit ihrer Arbeit zur Seite standen – oft auch in verschiedenen Bereichen. Zwei wurden in den Ruhestand verabschiedet.

Die Stadt Ettenheim hat im Rahmen einer kleinen Feier im Bürgersaal langjährige Mitarbeiter geehrt und in diesem Zusammenhang auch Mitarbeiter in den Ruhestand verabschiedet. In Anwesenheit der jeweiligen Amtsleiter und Kollegen gab es eine kleine Feier.

Jürgen Guth feierte ein Dienstjubiläum, er wurde für 25 Jahre ausgezeichnet. Bürgermeister Bruno Metz zeigte sich beeindruckt von der Vielzahl der Tätigkeiten, die der jetzige Hausmeister der Grundschule Altdorf (seit 2007) beruflich hinter sich hat. Nach Ausbildung zum Bäcker und der Tätigkeit in diesem Handwerk sowie dem Wehrdienst waren weitere berufliche Stationen von Jürgen Guth bei der Rothändle in Lahr sowie als ausgebildeter Flexodrucker bei der Firma Logo in Lahr. Dort arbeitete er nebenberuflich als Landschaftsgärtner. Nach seinem Wechsel zur Stadt Ettenheim war Guth in verschiedenen Bereichen eingesetzt: als Bauhofarbeiter in Ettenheimmünster, dort auch als Hausmeister in der Ortsverwaltung, der Schule, der Festhalle und in der Kita. Nach dem Ruhestand von Schulhausmeister Bernd Rauer wechselte Guth nach Altdorf, wo er als Hausmeister für die Grundschule, Festhalle, Ortsverwaltung und Einsegnungshalle zuständig ist. Ein Meilenstein dieser Tätigkeit sei sicherlich der Neubau der Münchgrundhalle gewesen. Mit einer Diensturkunde der Stadt brachte Metz den Dank der Stadt – neben den anderen Zuwendungen für derlei Jubiläen – zum Ausdruck.

Sabine Hog bezeichnete Metz als „wertvolle Allrounderin“, die er für ihre 40-jährige Anstellung bei der Stadt mit der Urkunde des Landes auszeichnen konnte. Seit 1984 war die ausgebildete Verwaltungsfachangestellte in verschiedenen Ämtern und in verantwortlichen Positionen tätig: im Rechnungsamt, im Bürgerbüro, im Personalamt. Das zentrale Beschaffungswesen, die Mitwirkung bei Haushaltsplänen, Anlagebuchhaltung, Vorsteuer-Anmeldung, Kostenrechnung , Personalsachbearbeitung, Lohn- und Gehaltsabrechnung, Zeiterfassung und Reisekostenabrechnung, Aus- und Fortbildung – all das habe Hog mit Bravour geleistet. Die Wertschätzung ihrer Mitarbeiter zeige sich in ihrer Wahl zur Personalratsvorsitzenden (1993). Hog habe stets geschafft, „Verwaltung und Mitarbeiter zusammenzubringen“, dankte Bürgermeister Metz.

Heike Guth

war seit Februar 2019 bei der Stadt angestellt und bekam somit in vollem Umfang die Umbauzeit der Schule in Altdorf mit. Humorvoll ging Bürgermeister Metz auf Heike Guths Zusammenarbeit mit ihrem Ehemann, Hausmeister Jürgen Guth, ein. Er könne sich gut vorstellen, so Metz augenzwinkernd, dass unterschiedliche Sichtweisen dann zu Hause diskutiert und geklärt wurden. Metz bescheinigte der künftigen Ruheständlerin eine „tolle und engagierte Arbeit im Team für ein sauberes Schulhaus.“

Nadja Becker war 23 Jahre als Reinigungskraft beschäftigt. Seit Mai 2001, so Metz anerkennend, bis Februar 2025 habe die in Kasachstan geborene, gelernte Planungstechnikerin, Mutter zweier Söhne, in der Schule in der Freiburger Straße gearbeitet. Auch sie habe damit die Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen der Schule in vollem Umfang mitbekommen. 1996 seien sie nach Deutschland, 1998 nach Ettenheim gekommen, so erzählte der Ehemann von Nadja Becker auf Nachfrage von Bürgermeister Metz, der um eine große Verlässlichkeit und Hilfsbereitschaft von Nadja Becker wusste, die sich „mit ihrer Tätigkeit voll und ganz identifiziert“ habe.