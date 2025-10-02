Zurück zu den Wurzeln: Besucht dieser Profi-Fußballer bald den VfL Nagold?

Maxim Dal wurde 2023 Europa- und Weltmeister mit der deutschen U17, steht bei Mainz 05 vor seinem Bundesliga-Debüt. Seine allererste Station war der VfL Nagold.
Alles fing an beim VfL Nagold. Oder doch beim FC Iselshausen? So ganz genau lässt sich das nicht mehr rekonstruieren. Fakt ist: In der F-Jugend spielte Maxim Dal für den VfL Nagold. Dass der heute 19-Jährige davor auch in Iselshausen aktiv war, steht zumindest in seiner Spieler-Biografie. „Ich weiß aber gar nicht genau, ob ich da wirklich angemeldet war“, sagt Maxim Dal im Gespräch mit unserer Redaktion. Doch er ist auf dem Laufenden: Dass sich der FC Iselshausen im vergangenen Jahr aufgelöst hat, hat der Profi von Mainz 05 mitbekommen. Und auch die Ergebnisse des VfL Nagold verfolge er mit Interesse. Einmal ein Heimspiel im Reinhold-Fleckenstein-Stadion besuchen? „Ist in Planung“, meint Maxim Dal.