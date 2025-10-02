Zurück zu den Wurzeln: Besucht dieser Profi-Fußballer bald den VfL Nagold?

Alles fing an beim VfL Nagold. Oder doch beim FC Iselshausen? So ganz genau lässt sich das nicht mehr rekonstruieren. Fakt ist: In der F-Jugend spielte Maxim Dal für den VfL Nagold. Dass der heute 19-Jährige davor auch in Iselshausen aktiv war, steht zumindest in seiner Spieler-Biografie. „Ich weiß aber gar nicht genau, ob ich da wirklich angemeldet war“, sagt Maxim Dal im Gespräch mit unserer Redaktion. Doch er ist auf dem Laufenden: Dass sich der FC Iselshausen im vergangenen Jahr aufgelöst hat, hat der Profi von Mainz 05 mitbekommen. Und auch die Ergebnisse des VfL Nagold verfolge er mit Interesse. Einmal ein Heimspiel im Reinhold-Fleckenstein-Stadion besuchen? „Ist in Planung“, meint Maxim Dal.

Kreuzbandriss im Mai Bereits im Alter von sieben Jahren zog Maxim Dal mit seiner Familie von Nagold nach Stuttgart. Zwei Jahre spielte er bei den Stuttgarter Kickers, dann erfolgte ein weiterer Umzug ins Rhein-Main-Gebiet. Der Vater arbeitete in Frankfurt. Die Kickers stellten den Kontakt zu Mainz 05 her, wo er ab 2015 spielte. „Rückblickend war das der richtige Weg“, sagt Maxim Dal mit Blick auf seine Fußballer-Karriere. Und die ging steil bergauf: 2023 wurde der Innenverteidiger Welt- und Europameister mit der deutschen U17. Im selben Jahr stand er kurz vor seinem Bundesliga-Debüt, fiel dann jedoch mit einer Knieverletzung monatelang aus. In diesem Jahr wagte er einen neuen Anlauf – und zog sich im Mai einen Kreuzbandriss zu.

Im Gespräch mit unserer Redaktion zeigt sich der gebürtige Nagolder optimistisch: „Ich blicke nach vorne. Ich mache gute Sprünge in der Reha. Es macht Spaß, diese Entwicklung zu sehen. Das gibt Mut, nach vorne zu schauen.“ Zur Rückrunde will Maxim Dal wieder einsatzbereit sein und dann endlich sein Bundesliga-Debüt feiern.

Eingesetzt wurde er bislang 17-mal in der zweiten Mannschaft der Mainzer in der Regionalliga Südwest. Dort war für ihn vor allem das Auswärtsspiel bei den Stuttgarter Kickers ein emotionales Ereignis. Ein „echter Gänsehaut-Moment“ sei es gewesen, als er auf die Tribüne geschaut und so viele bekannte Gesichter in seiner alten Heimat gesehen hat.

Familie lebt noch in Nagold

Doch welcher Ort genau ist nun Heimat für Maxim Dal? „Man kann zwei Heimaten haben“, sagt er. Mainz sei ihm richtig ans Herz gewachsen. „Wenn ich im Urlaub bin, vermisse ich Mainz“, betont der 19-Jährige. Aber auch Nagold besuche er regelmäßig, schließlich lebt hier noch ein Teil seiner Familie. „Ich habe viel übrig für Nagold“, macht Maxim Dal deutlich. Es fehlt nur noch der Besuch im Reinhold-Fleckenstein-Stadion.