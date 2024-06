Robert Wagner spielt in der kommenden Saison wieder in der Bundesliga. Der 20-Jährige Lahrer Profifußballer wird vom SC Freiburg an den FC St. Pauli ausgeliehen.

Der FC St. Pauli hat seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Es handelt sich um niemand geringeren als den Lahrer Robert Wagner.

Der zentrale Mittelfeldspieler war in der vergangenen Saison vom SC Freiburg an Greuther Fürth ausgeliehen – und schlug in seiner ersten Spielzeit in der zweiten Bundesliga voll ein. Wagner war Stammspieler und schoss trotz seiner defensiven Position gleich vier Tore. Zudem bereitete er noch fünf Treffer vor.

Lesen Sie auch

Nun geht es mit einer weiteren Leihe für Wagner beim Kult-Club in Hamburg weiter. Der 20-Jährige Juniorennationalspieler kehrt damit, nach vier Bundesligaspielen für den SCF in der Saison 2022/2023, in die höchste Spielklasse zurück.

Spielweise passe gut zum Neuzugang

„Ich bin gespannt auf die neue Herausforderung beim FC St. Pauli. Für mich ist das eine tolle Möglichkeit, mich bei einem ambitionierten Verein mit einer Spielidee, die gut zu mir passt, weiterzuentwickeln“, wird Wagner auf der Internetseite der Kiez-Kicker zitiert.