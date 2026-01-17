Nach sieben Jahren veröffentlicht Robbie Williams ein neues Album. Darauf reist der britische Popstar musikalisch zurück. Auf «Britpop» gibt es vertraute Klänge und ein paar Überraschungen.
London - Superstar Taylor Swift ist schuld. Angekündigt hatte Robbie Williams sein neues Album schon im Mai 2025 - ursprünglich sollte es im Oktober erscheinen. Aber da erschien Swifts "The Life Of A Showgirl", mit dem Williams nicht konkurrieren wollte, wie er später offen zugab. Darum verschob er sein Album auf Februar 2026. Doch dabei blieb es auch nicht. Jetzt ist "Britpop" überraschend drei Wochen früher auf dem Markt.