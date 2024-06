Zurück in die 70er-Jahre

1 Freuen sich auf das Fest am Freitag (von links): Peter Weigold (OV Lombach), Bürgermeister Christoph Enderle, Gerd Class (OV 24-Höfe), Eva Heidelberg (OV Sterneck), Hans-Ulrich Wößner (OV Betzweiler-Wälde), Karl Pfau (OV Schömberg) und Gottlob Huß (OV Wittendorf). Foto: Gemeinde Loßburg

Beim Jubiläumsabend und der 70er-Jahre-Party wird am Freitag einiges geboten.









Der Loßburger Eventsommer geht in die zweite Runde. Nach drei Open-Air-Veranstaltungen zur Fußball-Europameisterschaft, geht es nun am Freitag, 28. Juni, zurück in die 70er-Jahre. Denn die Gemeinde Loßburg feiert das 50-jährige Bestehen als Gesamtgemeinde.