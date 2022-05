FC Holzhausen gewinnt in Neu-Ulm trotz Rückstands 3:1

Zurück in der Spur

1 Na also, beim FC Holzhausen wird wieder gejubelt. Foto: Wagner

Nach vier sieglosen Spielen wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt ist der FC Holzhausen. Mit drei Treffern nach einer knappen Stunde Spielzeit drehte der FC den frühen Rückstand noch in einen 3:1-Auswärtserfolg.















Türk Spor Neu-Ulm – FC Holzhausen 1:3 (1:0). Viel vorgenommen hatte sich der FC Holzhausen für das Match im bayrischen Neu Ulm. Es sollte aber zunächst schnell anders kommen.

Dummes Gegentor

Knapp etwas über eine Minute war erst gespielt, da kamen die Gastgeber über die linke Seite durch, der scharf nach innen getretene Ball ging zunächst Sven Ramic an den Kopf, von dort an die Hand von Kevin Fritz, von der er kurioserweise an der Schulter von Mehmet Ali Fidan landete und ins Tor flog.

Coaches stellen um

Diesen frühen Schock steckten die Mannen von Pascal Reinhardt und Emanuele Ingrao in der Folgezeit nicht weg. Fortan war ein Bruch im Spiel. Schon bald war beiden Coaches klar, dass man etwas ändern musste, um bestehen zu können.

Julian Oberle als Glücksgriff

Nach eingehender Studie brachten die Verantwortlichen noch vor dem Wechsel für den an diesem Tag unglücklich spielenden Domenico Mosca auf der Sechserposition Julian Oberle ins Spiel. Nachdem man mit dem knappen Rückstand in die Pause gegangen war, bekam der FCH im zweiten Abschnitt die Begegnung immer besser in den Griff. Vor allem Julian Oberle erwies sich als wahrer Glücksgriff, indem er seine ihm aufgetragenen Aufgaben absolut erfüllte und die Zentrale stabilisierte.

Tor als Krönung

Julian Oberle krönte dann seine tolle Leistung, indem er einen Pfeifhofer-Pass in den Rückraum zum Ausgleich ins Netz beförderte. Als gar keine vier Minuten nach der Führung Janik Michel eine Ramic-Ecke per Kopf in den Ulmer Kasten wuchtete, waren die Holzhauser gegen nun immer müder werdende TürkSpor-Mannen auf der Siegrstraße.

Pfeifhofer mit Schlenzer

Der FC spielte nun wacher, störte schon bei der Ballannahme und drängte dem Gegner das eigene Spiel auf. Nur, dass man die Begegnung nicht schon früher entschied, war den Reinhardt/Ingrao-Mannen etwas anzukreiden. So wurde es in der Schlussphase noch richtig hektisch mit zwei roten Karten für die Spor-Bank. Dann sprang ein Pfeifhofer-Kracher vom Innenpfosten ins Feld zurück, wiederum klärten vier Ulmer gemeinsam auf der Linie, bis es Fabio Pfeifhofer zu bunt wurde. Der schnelle Angreifer drehte nach Innen ein und schlenzte das Spielgerät mit rechts gekonnt zur endgültigen Entscheidung schön ins Tor.

Mittwoch geht’s weiter

Trainerstimmen:Pascal Reinhardt (FC Holzhausen): "Unser Ziel ist es, die gute Leistung einmal über 90 Minuten zu zeigen. Das war heute wieder nicht so. Trotzdem hat es wieder einmal gereicht, was sehr wichtig war. Nach unseren Umstellungen hat das Team das sehr gut gemacht. Jetzt heißt es regenerieren für das schwere Auswärtsspiel in Crailsheim am Mittwoch." Emanele Ingrao (FC Holzhausen): "Zunächst hat nach dem frühen Rückstand gar nichts mehr gepasst. Im Positionsspiel kamen wir zu spät und im Spiel mit Ball konnten wir die Räume nicht nutzen. Aber über eine Halbzeit hat die Mannschaft das sehr gut gemacht. Normalerweise lobe ich keine einzelnen Spieler, aber heute war Julian Oberle unser Matchwinner." FC Holzhausen: Kevin Fritz, Sven Ramic, Max Brendle (78. Enrico Huss), Andrej Schlecht, Luca Pantel (90. Simon Bok), Marius Oberle, Pascal Schoch (84. Marc Wissmann), Domenico Mosca (36. Julian Oberle), Oliver Grathwol, Fabio Pfeifhofer, Janik Michel.Tore: 1:0 (2.) Mehmet Ali Fidan, 1:1 (59.) J. Oberle, 1:2 (63.) J. Michel), 1:3 (90.) F. Pfeifhofer.Schiedsrichter: Maurice Rummel.Assistenten: Jonas Toranzo, Oskar Diebold.Zuschauer: 50.