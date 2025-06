Zurück in der Bezirksliga: So erlebten der FC Hechingen und Rot-Weiß Ebingen ihre Aufstiege

1 Ausgelassen feierte der FC Hechingen die Rückkehr in die Bezirksliga. Foto: Kara Mit dem FV Rot-Weiß Ebingen und dem FC Hechingen kehren zwei renommierte Clubs in die Bezirksliga zurück. Am letzten Spieltag ließen beide Teams nichts mehr anbrennen.







Link kopiert



„Wir spielen in der neuen Saison in der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern so lange gegen den Abstieg, bis wir ganz vorne sind“, sagte Vorstand Sport Thorsten Endress im Rahmen der Feierlichkeiten zum Aufstieg des FV Rot-Weiß Ebingen. Auch der 1. Vorsitzende Michael Schleich war erleichtert. „Danke an die Mannschaft, dass ihr das alles so umgesetzt habt. Das ist Wahnsinn, ich bin so stolz.“