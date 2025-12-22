Zurück im Rathaus: So lief die Vereidigung von Oberwolfachs Bürgermeister Jürgen Nowak

Nach einer ungewöhnlichen Wahl ist der ehemalige Bürgermeister zurück an der Spitze der Gemeinde Oberwolfach. Am Mittwoch erfolgte seine offizielle Amtseinführung.
Neubeginn, gepaart mit vertrauter Kontinuität: Wenn ein Bürgermeister ins Amt eingeführt wird, liegt meist Aufbruchstimmung in der Luft. So auch am Mittwoch in der Festhalle, als Jürgen Nowak vereidigt und verpflichtet wurde. Doch die Zeremonie, die von der Trachtenkapelle musikalisch umrahmt wurde, hatte eine besondere Note. Nowak lenkte bereits von 1983 bis 2015 die Geschicke der Gemeinde und kehrt nun nach der überraschend verlaufenen Wahl an die Spitze zurück.