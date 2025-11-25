Zurück im Nordschwarzwald: Markus Bradtke übernimmt den SV Gündringen – „Ich gehöre auf den Platz“

Markus Bradtke hat einen neuen Verein. Nach seinem Rücktritt beim SV Pfrondorf (Ende September) wird er künftig für den SVG an der Linie stehen. Wir haben mit ihm gesprochen.
Bis zum 10. Spieltag war die Lage für den SV Gündringen in der Kreisliga A3 bedrohlich. Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga fand man sich eine Liga tiefer auf dem vorletzten Tabellenplatz wieder. Es folgten jedoch ein 5:0-Erfolg bei der SG Vöhringen II sowie Siege gegen die SGM Rexingen/Dettingen/Betra (4:1) und den FC Horb (2:1).