Zurück aus der Winterpause: Matanovic schießt SC Freiburg zum Sieg gegen den HSV

Der SC Freiburg meldet sich mit einem 2:1 gegen den HSV aus der Winterpause zurück. Nach Rückstand, Platzverweis und Strafstoß sorgte Igor Matanovic spät für den Siegtreffer.
Der SC Freiburg hat sich dank Igor Matanovic erfolgreich aus der Winterpause zurückgemeldet. Die Breisgauer gewannen mit 2:1 (0:0) gegen den Hamburger SV, der weiter auf den ersten Auswärtssieg seit seiner Rückkehr in die Fußball-Bundesliga wartet. Während die Breisgauer den Kontakt zum oberen Drittel halten, steckt der Aufsteiger im unteren Tabellenmittelfeld fest.