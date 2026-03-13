Zurück aus dem Kriegsgebiet: Elf Stunden durch die Wüste – Villinger berichten von dramatischer Rückreise

Raketenalarm, Nachtfahrt und lange Grenzkontrollen: Eine Reisegruppe aus Villingen, die in Doha festsaß, hat nach dramatischen Tagen im Nahen Osten wieder Deutschland erreicht.
Rund eine Woche später als ursprünglich geplant konnte die Reisegruppe um den Villinger Jürgen Vogler die Heimreise aus dem Kriegsgebiet in Katar antreten. Sie saßen auf einem Kreuzfahrtschiff fest. Nachdem sich die Lage vergangene Woche zunächst überaus dynamisch entwickelte und der ehemalige Hauptkommissar von Raketenangriffen in nächster Nähe berichtete, nutze die Gruppe nun die erstbeste Möglichkeit, um wieder nach Deutschland zu reisen. So lief die Rückkehr.