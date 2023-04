Zurück an alte Wirkungsstätte

1 Roman Bulgakov trägt ab dem Sommer wieder das Trikot des FV Dinglingen. Foto: Verein

Der Stürmer des SC Lahr kehrt zur neuen Saison zurück nach Dinglingen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Es ist kein Aprilscherz, auch wenn der Verein die Nachricht am Abend des 1. Aprils in den sozialen Medien verkündete. Roman Bulgakov kehrt nach fünf Jahren zurück zum A-Ligisten FV Dinglingen. Diese Nachrichte bestätigt der Stürmer, der 2018 vom FVD zum Verbandsligisten SC Lahr gewechselt war, auf Nachfrage unserer Redaktion. Im Sommer wird er den Sportclub verlassen und an seine alte Wirkungsstätte zurückkehren.

Torjäger im Aufstiegsjahr 2018

Dort war er in der Saison 2017/18 mit 35 Toren maßgeblich für den damaligen Aufstieg verantwortlich, ehe er den Schritt in die Verbandsliga wagte. Beim SC Lahr war man von Bulgakovs Wechselwunsch informiert, dementsprechend plante man für die neue Saison. Beim FVD, der als Aufsteiger in der Kreisliga A Süd eine starke Runde spielt, freut man sich über Bulgakovs Zusage.

Große Freude beim FV Dinglingen

„Wir sind wahnsinnig stolz, einen Spieler mit solch enormer Qualität für uns gewinnen zu können. Roman wird unsere Offensive auf ein neues Level heben, davon sind wir alle überzeugt“, schreibt der Verein in den sozialen Medien.