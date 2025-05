Zur Situation des FC 08 Villingen Mitglieder fordern außerordentliche Versammlung und Vertrauensfrage

Im Namen von 20 Mitgliedern des FC 08 Villingen schreibt uns Leser Reiner Schmidt aus VS-Villingen. Die „Macher“ des Regionalligisten werden kritisiert. In dem Schreiben an die Vorstände heißt es unter anderem: „Die Lage ist mittlerweile so ernst, dass es nicht mehr nur um Einzelentscheidungen geht, sondern um die Zukunft des gesamten Vereins“.