Zur Situation des FC 08 Villingen: Fehlende Qualität auf allen Ebenen

Der FC 08 Villingen hat im Pokal-Viertelfinale gegen den alten Rivalen aus Bahlingen einen bemerkenswerten Auftritt hingelegt und den Regionalliga-Kontrahenten phasenweise gehörig unter Druck gesetzt, dennoch stand nach 90 Minuten eine 0:3-Niederlage an der Anzeigetafel.

Der Wille ist da

Festzuhalten bleibt: Die neuerliche Pleite gegen einen keineswegs übermächtigen Gegner war nicht dem mangelnden Willen der Schwarz-Weißen geschuldet, sondern deren fehlender Qualität, die in Schlüsselszenen immer wieder zu Aussetzern und letztendlich fatalen Gegentreffern führt.

Lesen Sie auch

Viele Baustellen

Nichts wird es also mit dem erhofften Geldsegen, der bei einem Einzug in den DFB-Pokal die Schuldenlast der Schwarz-Weißen etwas erleichtert hätte. Keine konkurrenzfähige Mannschaft, eine Führung, die das Abenteuer Regionalliga mit rührender Naivität angegangen ist, eine klamme Kasse, aus der dummerweise auch längst geschasste Trainer noch zu bezahlen sind, dazu eine „Zweite“, die in der Oberliga dem Feld hinterher hechelt und in der Winterpause Kicker in großer Zahl verloren hat – die Lage ist besorgniserregend.

Vor nicht allzu langer Zeit wurde bei einer Mitgliederversammlung noch über eine mögliche Stadionvergrößerung schwadroniert. Am Mittwochabend verloren sich bei nasskalter Witterung gut 500 Unentwegte im Friedengrund, zu hören war von Ihnen wenig. Nur ein paar Kinder versuchten mit zaghaften Trommelschlägen dem Geschehen auf dem Rasen so etwas wie Pokal-Atmosphäre zu verleihen. In Sachen Fankultur ist also ebenfalls viel Luft nach oben.

Der VIP-Bereich bleibt dunkel

Apropos oben: Im VIP-Bereich, unter dem Dach der Tribüne, blieb es an diesem regnerischen Abend dunkel. Mangelndes Interesse, so wurde kolportiert! Bleibt zu hoffen, dass im Friedengrund nicht noch weitere Lichter ausgehen.

Schreiben Sie uns: leserbriefe@schwarzwaelder-bote.de. Mit der Übersendung erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihr Leserbrief in der Printausgabe, im E-Paper sowie im Onlinedienst des Schwarzwälder Boten veröffentlicht wird. Wir behalten uns Kürzungen vor. Leserbriefe entsprechen nicht notwendig der Meinung der Redaktion.