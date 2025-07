Zur Saison 2025/26: Die Firma Herrenknecht wird Premiumpartner des SC Freiburg

Die Partnerschaft zwischen dem SC Freiburg und Herrenknecht besteht bereits seit mehr als zehn Jahren und begann als Unterstützer der Freiburger Fußballschule. Seit dem Umzug ins neue Europa-Park Stadion zur Saison 2021/22 fungierte das 1977 gegründete Unternehmen aus Schwanau als Businesspartner des Sport-Club und unterstützte darüber hinaus die SC-Frauen sowie die U23 bei ihren Heimspielen im Dreisamstadion.

Zur Saison 2025/26 wurde die Partnerschaft nun ausgeweitet: Der Technologieführer für Tunnelvortriebsmaschinen wirbt künftig als Premiumpartner des SC Freiburg. Die Zusammenarbeit umfasst unter anderem fernsehrelevante Werbepräsenzen bei den SC-Bundesliga-Heimspielen, Kommunikationsrechte im Umfeld des Vereins sowie digitale Aktivierungsleistungen rund um den SC Freiburg.

Lesen Sie auch

Herrenknecht möchte die neue Premiumpartnerschaft verstärkt auch für sein eigenes Employer Branding nutzen und sich bei der Akquise neuer Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt sowie gegenüber den bestehenden rund 5400 Mitarbeitenden als attraktiver Arbeitgeber positionieren.

SC-Vorstand Oliver Leki sagt: „Wir freuen uns, mit Herrenknecht ein global tätiges Unternehmen aus der Region weiter in unserer SC-Familie und in den kommenden Jahren als Premiumpartner an unserer Seite zu haben. Als Familienunternehmen besticht Herrenknecht seit fast 50 Jahren durch Bodenständigkeit, Verlässlichkeit und Nähe. Ich bin überzeugt, dass beide Parteien von der Partnerschaft profitieren werden.“

„Der SC Freiburg steht für Bodenständigkeit, Teamgeist und eine klare Haltung – Werte, die auch unser Familienunternehmen prägen“, sagt Herrenknechts Vorstandsmitglied Martin-Devid Herrenknecht. „Wir freuen uns auf spannende Fußballspiele und Begegnungen im Europa-Park-Stadion.“