„Zur Not sagst du, ich hab dich entführt“: Neue spannende Aussagen im Offenburger Geiselnahme-Prozess

1 Der Angeklagte hat einen seiner bisherigen Rechtsbeistände – den Lahrer Juristen Manuel Singler – gegen Rechtsanwalt Christian Rode (Mitte) ausgetauscht. Der bildet mit Patrick Hinderer nun das Verteidiger-Duo des 23-Jährigen. Foto: Armbruster

Eine ominöse Nachricht, ein Pärchen-Foto und Überwachungsmaterial – die nächste Runde im Offenburger Geiselnahme-Prozess am Dienstag hatte es in sich. Der 23-jährige Angeklagte rückte das mutmaßliche Opfer erneut in ein zweifelhaftes Licht.









„Ich will nicht, dass ihr nach mir sucht oder euch Sorgen macht“, hieß es in einer Nachricht, die in den frühen Morgenstunden des 7. Februar vom Handy des mutmaßlichen Entführungsopfers an deren Mutter ging. Darin verkündete die 18-Jährige, eine Auszeit zu brauchen und ihr Handy gleich darauf auszuschalten.