In der Saison 2025 will der Europa-Park sein 50-jähriges Bestehen feiern – und hat dafür auch schon einiges in Planung. So soll es unter anderem eine neue Parade, einen Film mit Ed und Edda, Gameplay-Theater und die Erweiterung des Tipidorfs inklusive eines Kinderhauses geben.

Nun wurden auch die Eintrittspreise für die neue Saison bekannt – sie werden sowohl in der Wasserwelt als auch in Rulantica um rund fünf Prozent steigen.

Im Europa-Park wird die neue Saison am 22. März starten. Dann wird man als Erwachsener künftig 73 Euro in der Haupt- und 64,50 Euro in der Nebensaison zahlen statt bisher 69,50 Euro in der Haupt- und 61,50 Euro in der Nebensaison. Kinder zwischen vier und elf Jahren zahlen künftig 62,50 Euro und 54,50 Euro statt 59,50 Euro und 52 Euro.

Auch in Rulantica wird es ab 22. März teurer. Man wird dort 52 Euro in der Hauptsaison und 46 Euro in der Nebensaison zahlen, statt bisher 49,50 Euro in der Haupt- und 44,50 in der Nebensaison. Kinder zwischen vier und elf Jahren zahlen künftig 49 Euro und 43 Euro statt 46,50 Euro und 41,50 Euro. Immerhin: Der Preis für ein Ticket zum Parken soll auch in der kommenden Saison bei zehn Euro bleiben, erklärte die Unternehmenskommunikation des Europa-Parks auf Anfrage.

Kosten seien laut Park um mehr als 15 Prozent gestiegen

Als Grund für die Ticket-Preiserhöhung nennt der Europa-Park auf Anfrage unserer Redaktion „die massiven Kostensteigerungen in allen Unternehmensbereichen, die durch Inflation, höhere Lohn- und Arbeitskosten, aber auch höhere Energiepreise verursacht werden und weit über 15 Prozent liegen“. Dennoch habe sich die Europa-Park-Geschäftsführung entschlossen die Erhöhung nur „moderat“ weiter zu geben, im Falle von der Nebensaison-Kategorie von Rulantica sogar lediglich um 3,4 Prozent. Im internationalen Branchenvergleich sei der Europa-Park weiter sehr günstig und besteche durch ein erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis, erklärt die Unternehmenskommunikation.

In Disneyland Paris liegen die Eintrittspreise für einen Erwachsenen aktuell – je nach gewünschtem Tag – zwischen 51 und 106 Euro für einen Park, recherchierte unsere Redaktion.

Besondere Winterangebote

Zudem gebe es im Europa-Park besondere Angebote, betont die Unternehmenskommunikation. In der Saison 2025 gebe es im Europa-Park neu zum ersten Mal das „Hallo-Winter-Special“ bei dem die Gäste in bestimmten Zeiträumen ein Ticket für 52 Euro (pro Erwachsener) erwerben können. Das ist eine Reduktion des Eintrittspreises von über 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, betont der Park.

Von Januar bis März 2025 gibt es in Rulantica neu in ausgewählten Zeiträumen das „Nebensaison-Special“, bei dem die Gäste ein Ticket für 35,50 Euro pro Erwachsener erwerben können. Das ist eine Reduktion des Eintrittspreises von mehr als 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Abendtickets für den Park und für Rulantica

In der Winter- und der Hallo-Winter-Saison gibt es zudem das Abendticket für 37 oder 42 Euro, das ab 16 Uhr gilt. Der Park ist in dieser Zeit täglich mindestens bis 19 Uhr geöffnet, erklärt die Unternehmenskommunikation. Dieses sei bei den Gästen stets sehr beliebt. Für Rulantica gibt es das ganze Jahr über Abendtickets (von 17 bis 22 Uhr) und Moonlight-Tickets (von 19 bis 22 Uhr).

Zufrieden mit der Saison

Unsere Redaktion wollte von der Park-Unternehmenskommunikation auch wissen, wie zufrieden man mit der aktuellen Saison sei – und ob es gelungen sei, Besucherspitzen gut abzufangen. „Wir sind sehr zufrieden mit dem bisherigen Jahr“, lautete die Auskunft.Mithilfe der tagesdatierten Online-Tickets, den beiden Jahreskarten (Resort-Pass Gold und Silber) sowie zwei Preiskategorien sorge der Europa-Park für eine ideale, besucherfreundliche Auslastung. Durch die Erweiterung mit dem kroatischen Themenbereich und der Wiedereröffnung des gesamten Themenbereichs Österreich in dieser Saison seien zudem innerhalb des Europa-Parks weitere Besucherkapazitäten geschaffen worden.