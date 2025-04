Zur Hüfinger Lärmschutzwand: Verantwortung hat die Baufirma

1 Leser Thomas Fischer hat eine klare Meinung zur Lärmschutzwand in Hüfingen. Foto: Schwarzwälder Bote

Zur immer noch ausstehenden Sanierung der Lärmschutzwand an der Bundesstraße 27 bei Hüfingen hat unser Leser Thomas Fischer folgende Meinung.









Die Hüfinger Lärmschutzwand wird im Landtag bei einer Fragestunde zum Thema. Was ich bei diesem Thema nicht verstehe, ist, wo das Problem liegt. Der Auftrag wurde an die Baufirma gegeben, diese hat ihn angenommen und sich verpflichtet, ihn auszuführen. Wenn sie die Arbeiten von einem Subunternehmer ausführen lässt, ist es ihre Sache und ihr gutes Recht. Die Verantwortung bleibt aber bei der Baufirma. Wenn der Subunternehmer nicht so gearbeitet hat, wie gewünscht, so hat sie ihre Aufsichtspflicht vernachlässigt. Sie hat für einen ordnungsgemäßen Zustand der Wand zu sorgen. Man kann nicht nur das Geld für den Auftrag nehmen, man muss auch die Verantwortung übernehmen. Wer die Kosten trägt, kann sie mit dem Subunternehmer ausfechten. Nächstes Mal Augen auf bei der Wahl des Subunternehmers. Es kann nicht sein, dass auf dem Rücken der Steuerzahler solche Sandkastenspiele ausgetragen werden.