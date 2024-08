1 Detlev Willmann (von links), Niko Reith, Benjamin Crain und Rainer Kühl vor dem Feuerwehrfahrzeug, das in die Ukraine überführt wird. Foto: Johann Müller-Albrecht

Für ein Donaueschinger Feuerwehrfahrzeug geht es jetzt 2500 Kilometer weit in die Ukraine. Denn dort wird ein neues Fahrzeug dringend gebraucht.









Eine Reise über 2500 Kilometer, teils durch ein Land, in dem Krieg herrscht: Das steht einem Feuerwehrauto bevor, das in Donaueschingen in Dienst stand. Das bisherige Wolterdinger Feuerwehrauto wird künftig in der Ukraine eingesetzt – als Geschenk der Stadt Donaueschingen.