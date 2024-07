Zur Fahndung ausgeschrieben: Gericht in Moskau stellt Haftbefehl gegen Nawalnaja aus

Gericht in Moskau stellt Haftbefehl gegen Nawalnaja aus

1 Julia Nawalnaja bei einem Gottesdienst für ihren verstorbenen Ehemann Alexej Nawalny in der St. Marienkirche (Archivbild). Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Ihr Mann ist in einem russischen Gefängnis gestorben. Nun hat die Moskauer Justiz auch Haftbefehl gegen Julia Nawalnaja erlassen.









Moskau - Ein russisches Gericht hat Haftbefehl gegen die im Ausland lebende Oppositionspolitikerin Julia Nawalnaja erlassen. Das Gericht habe dem Antrag der Staatsanwaltschaft auf Untersuchungshaft wegen des Verdachts der Beteiligung an einer extremistischen Organisation stattgegeben, teilte ein Gerichtssprecher in Moskau der Nachrichtenagentur Interfax zufolge mit. Die U-Haft sei zunächst auf zwei Monate angesetzt und werde nach der Auslieferung Nawalnajas nach Russland in Kraft treten. Die Politikerin wurde zur Fahndung ausgeschrieben.