1 Das sonnige Wetter lädt zum Baden ein, wie hier beim traditionellen Anbaden im Naturfreibad am Klosterweiher in St. Georgen. Foto: Hübner

Sommerzeit ist Freibadzeit - doch welche Bäder haben bereits geöffnet? Unsere Redaktion hat die Bäder der Region zusammengestellt. So findet jeder einen Pool, um sich abzukühlen.















Die Badesaison hat vielerorts schon lange begonnen. Doch zwischenzeitlich trübten niedrigere Temperaturen und Regenwetter den Spaß am Freibadbesuch. Dieses Wochenende verspricht aber Sonnenschein und Temperaturen bis zu 30 Grad Celsius. Perfekt also, um sich mit einem Sprung ins kühle Nass zu erfrischen.

Egal ob Freibad, Hallenbad oder Therme: In unseren Karten findet sich garantiert für jeden Schwimmer etwas in nächster Nähe.

Das Freibad Rottweil ist offen, das Aquasol schließt bald

Im Kreis Rottweil winken die Freibäder in Oberndorf und Rottweil. Beide haben bereits seit Wochen ihre Becken geöffnet. Das Glattalfreibad hofft noch immer auf eine baldige Eröffnung. Die Vorbereitungen, nach der Renovierung wieder seine Pforten zu öffnen, laufen mit Hochdruck und die Hoffnung liegt auf Fronleichnam. Das Aquasol, das bereits 1986 eröffnet wurde, verabschiedet sich am 13. Juni in die Sommerpause.

Badefreuden im Kreis Freudenstadt

Das Panoramabad in Freudenstadt, das 2023 sein 40-jähriges Bestehen feiert, lädt drinnen und draußen zum Baden ein. Alternativen finden sich in den Freibädern von Baiersbronn, Klosterreichenbach oder in der freien Natur von Kniebis. Oder man wandelt auf den Spuren der Macher des Schwarzwaldkrimis: dessen Dreharbeiten fanden kürzlich im Glattener Naturfreibad statt.

Mit der Eyachtalbahn in den Zollernalbkreis

Warum nicht das 9-Euro-Ticket nutzen, um mit Eyachtalbahn nach Hechingen und ins dortige Freibad zu fahren? Obwohl dort Personalmangel herrscht und deshalb veränderte Öffnungszeiten gelten, kann man sich immer noch gut erfrischen. Alternativ kann man eines der Bäder in Albstadt aufsuchen. Das Badkap in Ebingen, das auch eine interessante Geschichte erzählen kann, das Naturfreibad Winterlingen, das viel Neues zu bieten hat oder im Freibad Jungingen, welches ebenfalls bereits geöffnet ist.

Thermen über Thermen im Kreis Calw

Wer nicht nur schwimmen, sondern es sich so richtig gutgehen lassen will, der wird im Kreis Calw fündig. Gleich mehrere Thermen finden sich dort, etwa der Palais Thermal in Bad Wildbad, die Siebentäler Therme in Bad Herrenalb oder die Paracelsus-Therme in Bad Liebenzell. In Bad Liebenzell winkt allerdings auch ein Freibad. Hier wurden auch nach der Corona-Pandemie nicht die Preise erhöht. Weitere Freibäder sind in Nagold, Calw oder Calmbach zu finden.

Tradition und Badefreuden im Schwarzwald-Baar-Kreis

Zu guter Letzt gibt es auch im Schwarzwald-Baar-Kreis viel Badespaß zu entdecken. Im Naturfreibad Klosterweiher bei St. Georgen fand erst kürzlich das traditionelle Anbaden statt. Und auch das Parkschwimmbad Donaueschingen, das Solara in Königsfeld oder das Kneippbad in Villingen laden zum Baden und Verweilen ein.

