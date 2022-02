2 Überreichen das Narrenzunft-Memory an die Kindergärten (von links): Zunftschreiber Maximilian Maier, Zunftmeister Volker Martin, Melanie Grimm (Stadtkäfer), Petra Rauch (Evangelischer Kindergarten), Säckelmeister Reiner Daniel und Jutta Janasik (Waldkindergarten). Sie probierten das neue Narrenzunft-Memory bei dessen Übergabe im Bohrturm direkt einmal aus. Foto: Narrenzunft

Weil die Narrenzunft ihre Häser in den Kindergärten erneut nicht vorstellen kann, legt sie ein Memoryspiel mit 24 verschieden Motiven auf. Und erstmals geht am Fasnachtssamstag Zunftball TV auf Sendung.















Bad Dürrheim - Eine Delegation des Vorstands der Narrenzunft Bad Dürrheim hat am Freitagmittag ihr eigenes Memoryspiel an die Leiterinnen der kernstädtischen Kindergärten übergeben. Aufgrund der allgemeinen Lage sei es das zweite Jahr in Folge nicht zu verantworten, dass die Narrenzunft die Kindertageseinrichtungen zur Häsvorstellung besuche, so Zunftmeister Volker Martin. "Wir wollen ihren Kindern trotzdem etwas ›fasnächtlich Gutes‹ tun und haben ein Narrenzunft-Memoryspiel aufgelegt", richtete Martin das Wort an die Einrichtungsleiterinnen.

Memoryspiel mit Motiven der Dieremer Fasnet

Das Memoryspiel ist im Spieleverlag Ravensburger in langlebiger Blechschachtel erschienen und umfasst 24 Kartenpaare. Mit dabei sind alle Häser der Narrenzunft Bad Dürrheim, verschiedene Insignien und Motive der Dieremer Fasnet sowie das Zunftlogo. Melanie Grimm (Stadtkäfer), Petra Rauch (Evangelische Kindertagesstätte Am Salinensee) und Jutta Janasik (Waldkindergarten) freuten sich über das Memoryspiel und auch der katholische Kindergarten St. Raphael wird das Spiel noch bekommen. "Ich finde das total toll", so Janasik. "Die Idee ist einfach super", fand Melanie Grimm. Die Stadtkäfer hätten ihren Kindergarten bereits geschmückt und Fähnchen aufgehängt. Kürzlich hat die Narrenzunft zudem große Bilder der Häser ausgedruckt und zum Aufhängen in die Kindergärten gebracht, dieses Jahr können die Kinder die Dieremer Fasnet somit spielerisch kennenlernen. Außerdem gab es für die Kinder ein paar frische Exemplare des 2016 erstmals aufgelegten Malbuchs sowie für die Kindergartenleiterinnen die neue Ausgabe des Fasnachtsjournals zur Lektüre obendrauf.

Hochkarätiges Programm für Zunftball TV

Und mit dem neuen noch nicht genug: Zunftball TV geht in diesem Jahr erstmals auf Sendung. Die Bad Dürrheimer Narrenzunft stellt dafür ein hochkarätiges Programm auf die Beine, versprechen die Verantwortlichen. Tickets gibt es im Onlineshop, gegen Überweisung und gegen Barzahlung im Bohrturm.

Wie bereits angekündigt, kann der traditionelle Zunftball dieses Jahr nicht in gewohnter Form stattfinden. Im Hintergrund arbeiten die Zunftmitglieder aber seit geraumer Zeit an einer digitalen Alternative. Per Stream unterhält die Narrenzunft Bad Dürrheim deshalb am dafür angestammten Fasnachtssamstag, 26. Februar, mit einem abwechslungsreichen Programm. Die Zuschauer können sich auf einen närrischen Abend zu Hause freuen. Um den digitalen Zunftball anzusehen, werden lediglich eine E-Mail-Adresse sowie ein internetfähiges Endgerät, wie zum Beispiel ein Computer, ein Tablet, ein internetfähiger Fernseher oder ein Smartphone benötigt.

Tickets für den digitalen Zunftball 2022 gibt es zum närrischen Preis von 7,77 Euro im Online-Shop unter www.narrenzunft-badduerrheim.de, gegen Überweisung oder am Samstag, 19. Februar zwischen 10 und 13 Uhr gegen Barzahlung im Bohrturm, der Zunftstube der Narrenzunft, im Alleenweg 25.

Bis 20. Februar muss überwiesen sein

Wichtig ist bei der Überweisung, dass der Betrag für die gewünschte Anzahl an Tickets bis spätestens 20. Februar auf das Konto der Narrenzunft überwiesen ist, so die Mitteilung der Narrenzunft. Nach Bezahlung erhalten die Zuschauer per E-Mail ihr Ticket, mit dem sie sich am 26. Februar ab 19.45 Uhr zum Ball einloggen können. Ein Ticket berechtigt zum einmaligen Login. Die Nutzung eines Tickets auf mehreren Endgeräten ist nicht möglich. Nähere Informationen zum Ablauf des digitalen Zunftball Narrenzunft Bad Dürrheim und den Zahlungsmethoden ist im Internet zu finden unter unter www.narrenzunft-badduerrheim.de und in den sozialen Netzwerken Facebook und Instagram.