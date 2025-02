Zunftball in Villingen: Narrozunft verwandelt Grillplatz in internationale Partyzone

Bei der Villinger Narrozunft entpuppt sich der idyllische Grillplatz als internationale Partyzone. Verschiedenste Gäste mischen den ruhigen Schwarzwaldstrand auf. Und manche Zuschauer schwelgen in nostalgischen Erinnerungen an alte Zeiten.

Ein buntes Treiben herrscht an der Kirnach, ob Schule schwänzende junge Angler, motivierte Freizeitsportler oder auf Krawall gebürstete Biker: Unter dem Motto „Villinger Riviera – Am Schwarzwald(st)rand ischs halt schee“ nahm die Historische Narrozunft Villingen ihr Publikum beim zwei Mal ausverkauften Zunftball in der Neuen Tonhalle mit zum idyllischen Freizeitparadies im Groppertal.

Unter die Besucher hatten sich so manche Naturfans gemischt, Ranger, Wanderer oder Hippies ebenso Getier wie Marienkäfer oder Enten. Als Krebse und Quallen erobert denn der Nachwuchs vom Kinderballett die Bühne und die Herzen der Zuschauer. Schlag auf Schlag geht es weiter mit den Freizeitliebhabern, die es an die Riviera zieht. Nicht aus dem Lachen heraus kommt das Publikum bei der Zeitreise mit den Jungs, die in den 1970er-Jahren statt in die Schule lieber baden und angeln gehen und auf coole Jugendliche von heute treffen, die ebenso über Eltern, Unterricht und den Zeitgeist lästern.

Wilder Haufen Wueschte

Eine Attraktion sind die Gefährte der zwei jungen Männer, die sich mit einer Badewanne und einem Wueschbrett in den Crashkurs eines Gondoliere im seichten Wasser wagen. Kaum hat der Meister aus Italien kapituliert, stört ein wilder Haufen Wueschte mit einem lautstarken Bauch-Beine-Po-Tanz die Ruhe im Wald.

Ebenso überraschend taucht Romäus in sechsfacher Ausführung samt der Romäusmutter auf, die sich manches Wortgefecht liefern und ihre Rechte in der Narrozunft einfordern. Außergewöhnliche Vertreter ihrer Gattung treten auch zum Entenrennen an, mit den Villinger Teilnehmern messen sich Wettkämpfer aus Pontarlier und ein Schwenninger Schwan, die allesamt ihre National- oder Fasnetshymne quaken – und am Ende gibt es nicht nur einen tierischen Sieger, sondern auch drei Gewinner aus den Reihen der Gäste.

Tretbootfahrt zum Junggesellenabschied

Internationales Flair herrscht ohnehin an der Villinger Riviera mit der griechischen Strandbar, an der zum mitreißenden Flamenco des Jugendballetts spanische Musik erklingt. Solch eine Strandparty lockt natürlich die Jungs an, die einen Junggesellenabschied mit einer Tretbootfahrt feiern und es mit Ordnungshütern zu tun bekommen. In eine Fahrkartenkontrolle gerät Vater Richter, der mit seinen quengeligen und zu Späßen aufgelegten Söhnen mit der Schwarzwaldbahn zum Strand an der Riviera unterwegs ist.

Der Zuschauer im Saal nimmt sich der KOD der Narrozunft an, der sich zum Amüsement aller auf den ein oder anderen Delinquenten stürzt. Für gute Laune und super Stimmung im Saal sorgen auch die „Zwei Unbekannten“ bei ihrem zweiten Auftritt beim Zunftball, begeistert singen und klatschen die Zuschauer mit.

Tosender Applaus

Härtere Töne schlagen die Mitglieder der Gang an, die mit ihren Maschinen alles vernebeln und ungewöhnliche Gräser rauchen – bis der KOD dem Förster zu Hilfe eilt und auf besondere Weise für Ordnung sorgt. Die Sehnsucht nach Sommer, Sonne und Strand hat das Zunftballett gepackt, das die Stimmung nochmals anheizt – bis der Abend nach gut zweieinhalb Stunden in einem fulminanten Finale endet.

Tosenden Applaus gibt es für alle Akteure des Zunftballs, der mit der gelungenen Kulisse, tollen Sprechnummern und schwungvollen Tänzen überzeugt. Die mehr als 100 Mitwirkenden hatten unter der Regie von Olli Kienzler und Timo Klötzl mit einem rundum stimmigen Programm gepunktet. Und einmal mehr gezeigt, dass die Jugend nachkommt und selbstbewusst eine immer größere Rolle einnimmt. Um die Zukunft muss sich das Zunftballteam nicht sorgen.

Die Akteure

Auf der Bühne

Kindernummer – Angeln und Fischen: Theo Frey, Simon Brüderle, Felix Frey, Gabriel Gildner, Tom Bicker, David Fuchs. Gondoliere: Matze Keller, Luki Link, Fabi Mauch, Romäus-Group, Marius Richter, Lisa Langenbacher, Simon Brüderle, Jürgen Hermanutz, Jörg Westermann, Roland Brauner, Lukas Link. Entenrennen: Julia Klötzl, Heidi Deckert, Priska Haas, Isa Roth, Jana Metzger, Susy Roth, Philipp Haas. Junggesellenabschied: Sebastian Bohrer, Moritz Feustel, Simon Haas, Linus Richter, Hannah Becker, Moritz „Tim“ Zimmermann. KOD VS - Narrozunft: Alina Wöhrle, Tobias Dietz, Anselm Säger, Alexander Brüderle. Schwarzwaldbahn: Marius Richter, Mathis Richter, Lorenz Richter, Vreni Dinser. Musikgruppe - Die zwei Unbekannten: Sascha Pompa & Max Heimerl. Motorradtreffen, Joachim Fuchs, Olli Kienzler, Lara Heigl, Quirin Säger, Timo Klötzl, Moritz Schaumann, Roland Brauner. Moderation: Lara Heigl, Joachim Fuchs, Olli Kienzler, Timo Klötzl. Kinderballett: Trainerinnen: Jana Metzger und Sabrina Mauch; Lina Brinkmann, Magdalena Degen, Cosima Degen, Emma-Helene Koch, Fiona Käfer, Marlene Fuchs, Cecilia Grauer, Cara Irion, Filipa Irion, Paula Jakob, Cataleya Kauschwitz, Malia Knechtle, Lore Schmidt, Lotta Fleig, Marie Mati, Mia Becker, Mia Rudzki, Mia Schaumann, Lena Schaumann, Emely Weißer. Jugendballett: Trainerinnen: Laura Richter und Maxi Raufer; Linus Feustel, Merle Fleig, Kira Frey, Marvie Greitmann, Valerie Haas, Stella Hauser, Mia Kolic, Louisa Lewanderski, Leonie Reiser, Marie Reiser, Mayrelis Rizza, Melissa Teutsch, Greta Tröndle, Hannah Ummenhofer, Lene Wagner, Lotta Wagner, Noah Walter, Kim Windisch. Zunftballett: Trainerin: Selina Schaumann; Kathrin Bachert, Fiona Barthel, Hannah Becker, Timo Brugger, Clarissa Demuth, Lea Dinser, Angelina Fauth, Moritz Feustel, Antonia Haas, Katharina Hohn, Sophia Konegen, Lara-Marie Lewanderski, Daniel Rausevic, Pauline Säger, Julie Sauter, Sophie-Marie Schaumann, Selina Schaumann, Amelie Schaumann, Luise Wagner. Wuescht-Ballett234: Trainerin: Alica Wolper; Franziska Furtwängler, Katharina Furtwängler, Fabienne Götz, Philipp Haas, Sophia Konegen, Katharina Krüger, Lara-Marie Lewanderski, Julie Sauter, Luise Wagner.

Hinter der Bühne

Bühnenbild: Dragan Krek, Uwe Waldvogel, Heike Haas, Silke Becker, Maske und Frisuren: Karin Blessing, Sophia Oberföll, Caro Riesle, Nicole Rizza, Tiffany Ummenhofer, Annette Wagner, Alisa Wolper, Lisa Steidle, Annette Wagner, Maik Moriello, Estee Hauser. Kostüme/Näherinnen: Julia Wursthorn, Jasmin Mauch, Jana Metzger, Sabrina Mauch, die Mütter der Kinder. Video- und Fotoaufnahmen: Marwin Nirwing, Tim Bachert. Kulissenbau: Christian Hauser, Michael Reiser, Timo Klötzl, Rafael Lewanderski. Bühnentechnik (Licht/Toneinspieler): Peter Feustel, Oliver Greitmann, Torsten Haas, Christian Hauser, Leon Herrmann, Timo Keßler, Moritz Kimmich, Rafael Lewanderski, Nasim Manar, Niclas Mehlaff, Marcel Nolle, Michael Reiser, Wolfgang Roth, Daniel Roth, Michael Willmann: Regie: Oliver Kienzler, Timo Klötzl.