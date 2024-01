Zunftball in Villingen: Bei närrischen Fasnetsspielen regnet es Medaillen

In eine Arena mit ambitionierten Teilnehmern und sportlichen Zuschauern hat sich die Neue Tonhalle beim Zunftball verwandelt: Unter dem Motto „Villingen 2024 – Närrische Fasnetsspiele“ lief das Team der Narrozunft an den beiden ausverkauften Abenden zur Höchstform auf, und auch unter die Besucher hatte sich so mancher Athlet gemischt, ob Boxer, Schwimmer oder Reiter, sie alle feuerten die Akteure an.

Ursprünglich hatten sie zu olympischen Spielen antreten wollen, doch angesichts der Markenrechte entzündeten sie denn das Feuer für die närrische Variante, wie der erste und zweite Zunftmeister Anselm Säger und Alexander Brüderle bei der Eröffnungszeremonie schilderten. Und das übernahm Landrat Sven Hinterseh persönlich, der nach Einspielern eines lustigen Fackellaufs die Flamme auf dem Aussichtsturm am Hubenloch entfachte.

Es war der Startschuss für einen Ball, bei dem die Mitwirkenden bewiesen, dass sie neben dem Sport auch der Fasnetsgoascht umtreibt. Schlag auf Schlag kamen sie auf die Bühne, da stimmten die jüngsten Tänzerinnen des Kinderballetts als griechische Göttinnen auf die spannenden Wettkämpfe ein, die Reporter und Experten mit launigen Einschätzungen und Analysen mit Seitenhieben auf die Villinger Verhältnisse kommentierten.

Rennen mit Chaisenwagen

Denen nahmen sich auch die jungen Piloten getunter Chaisenwagen an, die sich nicht nur ein Rennen der besonderen Art durch die Innenstadt lieferten, sondern sich auch über Erwachsene beim Kinderumzug und Helikoptereltern aufregten und sich weder vom Rietpolizisten noch dem kleinen Hexenmeister stoppen lassen wollten. Dass es angesichts all der Leistungen nicht mit rechten Dingen zugehen konnte, waren sich die Dopingkontrolleure sicher, die sich der Prominenz im Publikum annahmen und manchen Bekannten zur Probe an die Bühne baten.

Ein bekanntes Gesicht schien auch das Umzugsgeschehen aufzumischen: Als Sonja Schrecklein begleitete eine Fastnachts-Reporterin das Geplänkel zweier Altvillingerinnen im Landauer, die sich im Brezelweitwurf und im Lächeln übten, während sie über die Zuschauer lästerten. Und selbst die Rösser Alexandra und Anselmine lieferten sich ein Duell. Das alles endete in einem Riesen-Skandal: Die Reporterin enthüllte, was die Hästrägerinnen unterhalb der Hüfte tragen, wenn sie in der Kutsche für den Hästüv unerreichbar sind: bunte Moonboots und quietschfarbene Leggins.

Trainer geben Einblicke

Ebenso schillernd kam das Jugendballett daher, das sich im Badminton und Boxen maß, bis es plötzlich Kostüme wie Sportarten vermischte und mit einer neuen Disziplin zu rasanten Rhythmen für Stimmung sorgte. Ungewohnte Einsichten gaben zwei Trainer der Fasnetfiguren bei einer Pressekonferenz, die der Frage nach einem offensichtlich gedopten Narro nachgingen und sich Forderungen nach Tofuwürsten in den Stüble und einem Verbot von Ölfarben stellten.

Unter schlechten Bedingungen startete indes eine Sightseeing-Tour zu den Wettkampfstätten: Ausgebremst durch die vielen Baustellen brauchte der Bus unendlich lange und blieb schließlich an der Höhenbeschränkung einer Brücke hängen.

Duo reißt Publikum mit

Für gute Laune und Beifallsstürme sorgten denn die „Zwei Unbekannten“, hinter denen sich Max Heimerl und Sascha Pompa verbargen: Nach ihrem Auftritt bei der Onlinefasnet während der Pandemie waren sie zum ersten Mal live zu erleben und begeisterten auf Anhieb. Die Zuhörer sangen und klatschten mit und wollten die beiden nicht gehen lassen, mit einem Lächeln gaben die Sänger zu, dass sie mit dem Texten noch nicht so weit sind und das letzte Lied nochmals als Zugabe spielen müssen.

Dass Villinger Fasnetssportler sogar in Australien trainieren, verriet eine Videoschaltung. Und Narro, Kater, Blechtrommler und Hexe wagten sich gar an einen Wettstreit im Skispringen von der Schanze am Hubenloch. Da zeigte sich, dass Ski aus Lindenholz in Form eines Narrosäbels zum Erfolg führen. Volles Tempo nahm auch das Zunftballett bei der Skiabfahrt vom Magdalenenberg auf. Nach mehr als drei Stunden endete das Spektakel mit der Siegerehrung aller Wettkämpfer. Dass sie ihre Medaillen mehr als verdient hatten, bestätigte der tosende Applaus der Besucher, die zum Abschluss ebenfalls in einen Regen aus goldenen Konfetti eintauchten.

Die Mannschaft des Zunftballs

Akteure

Reporter und Experten: Lara Heigl, Moritz Haas, Moritz Schaumann, Joachim Fuchs, David Fuchs, Linus Feustel.Eröffnungszeremonie: Alexander Brüderle Anselm Säger Gastspieler: Rietbürgermeister Heinz Zimmermann. Chaisenwagenrennen. Tom Bicker, Simon Brüderle, Theo Frey, David Fuchs, Gabriel Gildner, Alexander Brüderle. Doping-Kontrolle: Hannah Becker, Anselm Säger, Olli Kienzler Schbusi. Kutschenrennen: Priska Haas, Philipp Haas, Susy Roth, Jana Metzger, Michael Reise, Isa Roth, Julia Klötzl, Heidi Decker. Pressekonferenz: Alexander Brüderle, Alina-Wöhrle. Hop-on/Hop-off-Bus: Moritz Feustel, Sebastian Bohrer, Lorenz Richter, Simon Haas, Linus Richter.Gesang: Die zwei Unbekannten Max Heimerl, Sascha Pompa. Auslandsreport Australien: Quirin Säger, Marius Richter. Skispringen: Luis Dinser, Jonas Kretschmer, Matthias Keller, Lukas Link, Fabian Mauch, Moritz Zimmermann. Kinderballett: Trainerinnen: Jana Metzger und Sabrina Mauch; Mia Becker, Lina Brinkmann, Magdalena Degen, Lotta Fleig, Marlene Fuchs, Cecilia Grauer, Cara Irion, Paula Jakob, Fiona Käfer, Cataleya Kauschwitz, Malia Knechtle, Emma-Helene Koch, Mia Rudzki, Lena Schaumann, Mia Schaumann, Lore Schmidt, Emely Weißer. Jugendballett: Trainerinnen: Laura Richter-Eigen und Maxi Raufer; Moritz Feustel, Linus Feustel, Merle Fleig, Kira Frey, Marvie Greitmann, Antonia Haas, Valerie Haas, Estée Hauser, Stella Hauser, Jana Kluth, Sophia Kummer, Lara-Marie Lewanderski, Louisa Lewanderski, Leonie Reiser, Marie Reiser, Mayrelis Rizza, Sophie-Marie Schaumann, Melissa Teutsch, Maya Teutsch, Greta Tröndle, Hanna Ummenhofer, Lene Wagner, Lotta Wagner. Zunftballett: Trainerin: Selina Schaumann; Kathrin Bachert, Timo Brugger, Hannah Becker, Hannah Dinser, Sophia Oberföll, Daniel Rausevic, Katharina Hohn, Lea Dinser, Fiona Barthel, Ann-Kathrin Weißer, Amelie Schaumann, Ina Sauter, Angelina Fauth, Selina Schaumann, Pauline Säger, Sophia Konegen, Vreni Dinser, Luise Wagner. Mitwirkende hinter den Kulissen

Maske, Haare, Make-up: Lisa Steidle, Claudia Raufer, Annette Wagner, Nicole Rizza, Laura Ruck, Karin Blessing, Alisa Wolper, Tiffany Ummenhofer, Caro Riesle, Estee Hauser, Maik Moriello, Sabine Hamann-Bomparola. Kostüme Ballette: Julia Wursthorn, Jasmin Jauch, Jana Metzger, Sabrina Mauch, die Mütter der Kinder. Bühnenbild, Requisiten: Dragan Krek, Uwe Waldvogel. Kulissenbau: Axel Kurzflüssle, Christian Hauser, Michael Reiser, Timo Klötzl. Bühnentechnik (Licht/Ton / Einspieler): Christian Hauser, Daniel Roth, Wolfgang Roth, Fabian Höller, Moritz Kimmich, Marvin Nirwing, Torsten Haas, Peter Feustel, Oliver Greitmann, Raphael Lewanderski, Peter Simon, Michael Reiser, Marcel Nolle, Michael Willmann, Nasim Manar. Filmbearbeitung: Oliver Kienzler, Fabian Link.Regie: Oliver Kienzler, Timo Klötzl. Sponsoren: Markus Gruhl, Fürstenberg Brauerei, Holzbau Beha, Bäckerei Beha, Metzgerei Hug.