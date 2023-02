Zunftball in Villingen

46 Unter dem Motto "Neustart – Alles auf Anfang" zeigten die Akteure, dass sie die Fasnet im Blut haben. Foto: Rainer Bombardi

Ein gelungenes Comeback hat der Zunftball der Villinger Narrozunft hingelegt: Unter dem Motto "Neustart – Alles auf Anfang" zeigten die Akteure, dass sie die Fasnet im Blut haben und rissen die Zuschauer in der Tonhalle mit ihrer guten Laune mit.















VS-Villingen - Angesichts der vergangenen Pandemiejahre, in denen nur Onlineformate möglich waren, wolle die Zunft wieder richtig loslegen, betonten Zunftmeister Anselm Säger und der zweite Zunftmeister Alex Brüderle.

So hatte das Ballteam um die Regisseure Olli Kienzler und Timo Klötzl die Reset-Taste gedrückt, um sich auf eine Reise zu den Anfängen der Fasnet und den Wurzeln von Villingen-Schwenningen zu begeben. Da zeigt sich schnell, dass nach den kosmologischen Erkenntnissen der Zunft der Narro mit dem Urknall entstand. Keine 13,8 Milliarden, sondern nur 50 Jahre alt ist hingegen die Doppelstadt, der sich die Moderatoren des Abends vom Stammtisch mitten im Publikum aus widmen.

Zurück in Zeit des Zusammenschlusses der beiden Städte

Voller Witz und Tempo geht es immer wieder zurück zum Zusammenschluss der beiden Städte, beispielsweise mit Olli Kienzler und Anselm Säger in den Rollen der Alt-Oberbürgermeister Gerhard Gebauer und Severin Kern, die über die leuchtende Zukunft des Oberzentrums als "drittgrößte Metropole im Südwesten nach Stuttgart und Mannheim" sinnieren und manch Seitenhieb gegen die Kommunalpolitik verteilen.

Wie es früher bei der Fasnet zuging, das können sich der kleine Narro, Wuescht und Butzesel kaum mehr vorstellen und versuchen verzweifelt, mit Youtube-Videos oder der Zunft-App herauszufinden, wie sie richtig auf die Gass gehen können. Und lassen sich von einem älteren Narren überzeugen, dass sie ganz ohne Smartphone beim Singen ihren Spaß haben.

Coaches wollen Fasnetgoascht bei Ballbesuchern wecken

Als Coaches der besonderen Art versuchen Alex Brüderle und Alina Wöhrle, den Fasnetgoascht bei den Ballbesuchern zu wecken, die sogar bei Übungen mitmachen und in ihrem Inneren nach ihm suchen müssen. Ob philosophisch angehaucht oder von monetären Interessen angetrieben, die beiden eint jedenfalls ihr kritischer Blick auf die Doppelstadt, der sie angesichts der Sperrzeitverlängerung in der Färberstraße zur Einsicht führt, dass sich das Oberzentrum zum "Opa-Zentrum" entwickelt.

Das Heft in die Hand nimmt denn die Jugend der kleinen Fasnetvereine, die den Aufstand gegen die althergebrachten Zünfte probt und bei einer Demo den Fasten-Mentig für alle einfordert. Ziegelbub, Schantle oder Südstadtclown werfen nicht nur mit lauten Parolen wie "Nieder mit der Narro-Pest" um sich, sondern kleben sich auch an den Konterfeis der Zunftmeister und attackieren sie mit Kuttelsuppe.

"Golden-Nuggets" auf besonderer Msission

Die Zeit zurückdrehen wollen indes die "Golden-Nuggets", die sich von einem Uhrenpendel in die Vergangenheit befördern lassen, um den Städtezusammenschluss zu verhindern. Bis sie tatsächlich im Jahr 1972 landen, dauert es eine ganze Weile und schließlich scheitert ihre Mission gänzlich. Ganz im Hier und jetzt angekommen sind die von der Hallendecke eingeflogenen Rietvögel, die das Geschehen im Riet und darüber hinaus kommentieren.

Entwicklungen in der ganzen Stadt knöpfen sich Olli Kienzler und Anselm Säger vor: Plötzlich stehen sie als Michael Schopfer und Thomas Moser auf der Bühne und liefern sich einen Kampf der Giganten, regen sich auf und polterten – und das Publikum tobte. Ein toller Schlusspunkt unter einem mehr als zweistündigen Programm, das mit abwechslungsreichen Nummern überzeugt.

Kinder- sowie Jugend- und Zunftballett begeistern

Tosenden Beifall gibt es auch für das Kinder- sowie das Jugend- und Zunftballetts, die in farbenprächtigen Kostümen in die Vergangenheit entführen oder sich in Hochburgen von Fastnacht und Karneval begeben.

Ein Abend, der beweist, dass der Fasnetgoascht wieder alle im Griff hat und es der Zunft nicht bange um ihre Zukunft sein muss. Der Nachwuchs, der in den vergangenen Jahren nach und nach die Bühne erobert hatte, ist weiter mit von der Partie und steckt voller Schabernack. Und damit einher setzen die Akteure verstärkt auf moderne Technik, begeistern zum Beispiel mit dem Videoclip "Fasnet gehen wir Steil", eine Villinger Version des Partyhits mit eigenen Texten und lustigen Szenen im Häs.

Diesen erfolgreichen Neustart feiert das Publikum zusammen mit der Zunft bei den zwei ausverkauften Bällen noch bis spät in die Nacht.

Info: die Akteure

Stammtisch-Moderation: Steffi Brüderle, Joachim Fuchs, Lara Heigl

Urknall: Film/Stimme: Olli Kienzler; Narro: Andreas Straßacker

Prolog Alt.OB‘s: Severin Kern: Anselm Säger; Gerhard Gebauer: Olli Kienzler

Narrozunft APP: Simon Brüderle, Tom Bicker, Theo Frey

+ Kinderballett

Motivationscoaching: Alex Brüderle, Alina Wöhrle

Demo – Fasnet-Mentig für älle: Brigachblätzle: Sebastian Bohrer; Fleck-Fleck: Pauline Säger; Südstadt-Clown: Lorenz Richter; Hexenzunft: Simon Haas; Ziegel-Bube: Philipp Haas; Schantle: Moritz Feustel; Zunftmeister: Anselm Säger; Haustechnik: Michael Reiser; Demonstranten:

Moritz Schaumann, Sophie-Marie Schaumann, Linus Feustel, Lara Lewanderski, Hannah Becker

Zeitreise: OB Gebauer: Luki Link; Golden-Nuggets: Luis Dinser, Fabi Mauch, Jonas Kretschmer, Matze Keller; Steinzeit-Narro: Tim Zimmermann; Future-Narro: Moritz Haas; Glitzer-Nuggets: Manne Roth, Rolf Kübeler, Hans Vosseler, Peter Metzger

Videoclip – Fasnet gehen wir Steil: Musikproduktion: Kathi Furtwängler; Liedtext: Kathi Dörflinger und Caro Dörflinger; Gesang: Philipp Haas; Kamera: Alisa Wolper; Kameraassistenten: Fabian Mauch und Miriam Braun; Schnitt: Alisa Wolper und Kathi Furtwängler; Trieber und Esel: Maike Fackler, Kim Bauch, Pati Bauch, Pauline Säger; Wuescht: Franziska Furtwängler, Julie Sauter, Luise Wagner; Narro und Morbili: Simon Haas und Kathi Furtwängler; Zuschauer: Moritz Zimmermann, Marvin Singer, Miriam Braun, Fabian und Sarah Höller, Angelina Fauth, Quirin Säger, Clemens Treyer

Die Rietvögel: Dompfaff: Mathis Richter; Eule: Quirin Säger

Jungvogel: Linus Richter

VS-Giganten: Thomas M.: Anselm Säger; Michael S.: Olli Kienzler

Kinderballett: Trainerinnen: Jana Metzger und Sassi Mauch; Greta Tröndle, Hanna Ummenhofer, Lotta Wagner, Emel Weißer, Sophia Kummer, Emma-Helene Koch, Lore Schmidt, Mia Schaumann, Lotta Fleig, Lena Schaumann

Elice Löffler, Mia Becker, Mia Rudzki, Fiona Käfer, Magdalena Degen, Cecilia Grauer

Jugend- und Zunftballett: Trainerinnen: Selina Schaumann und Maxi Raufer; Jugendballett: Merle Fleig, Kira Frey, Marvie Greitmann, Antonia Haas, Valerie Haas, Stella Hauser, Jana Kluth, Lara-Marie Lewanderski, Louisa Lewanderski, Leonie Reiser, Marie Reiser, Sophie-Marie Schaumann, Estée Hauser, Melissa Teutsch, Maya Teutsch, Lene Wagner, Elaine Weißer, Luise Wagner, Linus Feustel, Moritz Feustel; Zunftballett: Kathrin Bachert, Timo Brugger, Hannah Becker, Hannah Dinser, Sophia Oberföll, Daniel Rausevic, Katharina Hohn, Lea Dinser, Fiona Barthel, Ann-Kathrin Weißer,

Amelie Schaumann, Ina Sauter, Angelina Fauth, Selina Schaumann, Pauline Säger, Maxi Raufer, Vreni Dinser

Maske: Karin Blessing, Isa Roth, Nicole Rizza, Laura Ruck, Tiffany Ummenhofer, Caro Riesle, Alisa Wolper

Frisuren: Julia Klötzl, Lisa Steidle, Claudia Raufer, Annette Wagner

Kostüme/Näherinnen: Jana Metzger, Sassi Mauch, die Mütter der Kinder, Julia Wursthorn, Jasmin Mauch

Licht & Ton: Käfer-PA – Conny und Markus Käfer, Dennis Schmidt

Spotfahrer: Fabian Höller, Marvin Nirwing

Video-Aufzeichnung: Jens Schaumann, Niklas Klein

Kulissenmaler: Uwe Waldvogel, Ute Kimmich, Dragan Krek, Lukas Link

Backstage-Crew: Peter Feustel, Oliver Greitmann, Torsten Haas, Rafael Lewanderski,

Marcel Nolle, Michael Reiser,

Peter Simon, Jan Wein, Michael Willmann, Daniel Roth,

Christian Hauser, Jörg Kimmich

Kulissenbau: Peter Feustel, Torsten Haas, Rafael Lewanderski, Marcel Nolle, Michael Reiser, Peter Simon, Simon Brüderle, Timo Klötzl, Christian Hauser, Christoph Langenbacher

Regie: Olli Kienzler, Timo Klötzl