Zunftball in Hüfingen

1 Über 450 Zuschauer sind beim Zunftball am Samstagabend in der Hüfinger Festhalle mit dabei. Foto: Roland Sigwart

So ausgelassen feiert die Narrenzunft ihren Zunftball mit 450 Besuchern in der Stadthalle. Bürgermeister Haas muss sein Fasnets-Wissen beweisen.









Das Hüfinger Zunftballmotto lautete in Anspielung der neuen innerstädtischen 30er-Zone zwar „Langsamfahri“, aber das Programm, das die Zunft am Samstagabend in der Festhalle auf die Beine stellte, war alles andere als eine langsame Safari. Die Gäste erlebten ein gelungenes „Vollgas“-Programm mit amüsanten Wort-, Tanz- und Musikbeiträgen.