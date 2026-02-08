Zunftball im Bärensaal: Narren holen Olympia nach Schramberg

Die Narrenzunft Schramberg schmiedet große Pläne: Beim Zunftball im Bärensaal wird das Krankenhaus zum olympischen Dorf und der Sportplatz auf dem Raustein zum Biathlon-Stadion.
Um die Olympischen Spiele nach Schramberg zu holen, scheute die Narrenzunft keine Kosten und Mühen: In der ganzen Stadt wurden Bauwerke als mögliche Sportstätten vermessen, kontrolliert und notiert. Die olympische Fackel trugen sie den langen Weg aus Athen bis in die Talstadt, wo das olympische Feuer am Restaurant Dolomiti entzündet wurde. Nun fehlte nur noch das Wichtigste – die Athleten!