Zunftabend in Schönau: Landtagskandidatur und Buchenbrand treiben die Narren um

Der Schönauer Zunftabend unterm Motto „Es lebe der Sport“ zog Hunderte standesgemäß gekleidete Narren an.
Und so wimmelte es in der vollbesetzen Buchenbrand von „Skatern“, „Turnern“, „Leichtathleten“ oder „Bodybuildern“. Der Fanfarenzug Schönau führte das Defilée zur Bühne an, gefolgt von der Narrenzunft mit Ozume Julian Seckinger uns seinem Gefolge. Abgeordnete der Narrenzunft mit Flösser, Hexen, Pfiffechöpf, Prinzengarden, Schellenteufel, Sunnebächli-Müller und Webstübler machten den bunten Narrenwurm komplett.