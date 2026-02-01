Zunftabend in Grenzach: Ensemble gibt einen Jahresrückblick aus 700 und einem Jahr

Die Grenzacher Zunftspieler brillieren mit viel lokalen Bezügen und einer Notmusterung vor Ort. Manfred „Tat“ Wagner gibt nach 36 Jahren sein Abschiedsprogramm.
Mit langanhaltendem Beifall wurden am Wochenende die beiden ersten Grenzacher Zunftabende im Haus der Begegnung von den Zuschauern gefeiert. Vier Stunden beste Unterhaltung boten die Zunftspieler um Regisseur Peter Jehle, die in den Umbaupausen von der Partyband „Route 66“ abgelöst wurden. Als „Haus-Band“ bezeichnete Oberzunftmeister Stefan Koppetsch die Freiburger, die selbst nicht mehr wissen, wie lange sie schon dabei sind. Ob mit Schunkeln oder Stehtanz – Route 66 weiß noch immer das Publikum mitzureißen. Spätestens bei der Verlängerung des Abends, wenn die Bühne zur Tanzfläche wird.