2 Viel zu lachen hatte das Publikum beim Brauchtumsabend der Hexenzunft Grafenhausen. Foto: Decoux

Beim Zunftabend der Hexen waren in der Grafenhausener Mehrzweckhalle waren 664 Sitzplätze besetzt – bei Weitem nicht nur von eigenen Dorfnarren.















Kappel-Grafenhausen "Grafenhausen ist schon ein Begriff, ein jeder weiß was hier an Fastnacht ist" – wieder einmal bewahrheitete sich dieser Ausschnitt aus dem Grafenhausener Hexenlied, als die Zunft am Samstag zum traditionellen Zunftabend einlud. In der Grafenhausener Mehrzweckhalle waren alle 664 Sitzplätze besetzt – bei weitem nicht nur von eigenen Dorfnarren.

Der altbewährte Einstieg erfolgte mit dem Zunft-Hexesome in orientalisch vernebelter Nacht: Es begeisterten gleich 24 türkis-glitzernde Tänzerinnen. Dann stiegen die "Hexemaidli" Celine Luczak und Johanna Utz in die Bütt, berichteten über reale Erlebnisse etwa eines Nachbarn, dessen Garagentor dauernd rauf und runter ging – weil das Bedienstück samt Hose in der Waschmaschine den Geist aufgab.

Fünf "Surprise-Kids" berichteten über schulische Lernerfolge samt Befruchtung per Bienen und Blumen mit Kalauern am laufenden Band. Nach dem vorjährigen coronabedingten Videobeitrag waren sie nun wieder echt auf der Hallenbühne zu sehen: Elf Grazien mit glühend roten Augen, obligatorischem Besenschwung, dynamischen Neue-Welle-Tänzen samt schließlich demaskiertem Teufel.

Anschließend begeisterten gleich zwei Dutzend besonderer Junghexen mit gesungenen Vereinsanekdoten.

Hexenreporterin Melanie Sattler setzte in der Bütt manch weitere lokalen Berichte drauf, etwa von einem selbstlaufenden Staubsauger, der sich prompt in die Nachbarschaft verirrte.

Pantomimen-Duo bezieht Publikum mit ein

Martin Büchele und Markus Trutt erzielten als prächtiges Pantomimen-Duo "Ohne Bernd" mit zahlreich aufgehängten Sprech-Plakaten beste Lacherfolge, zumal sie dazu auch noch die davon völlig überraschte KFD-Vorsitzende Arabella Hägle prächtig wortlos einbauten. Was ihr Mann dazu jetzt denkt? Per Plakat: "Behaltet sie!" Schriftliche Plakat-Antwort: "Komm Du mir nur nach Hause!"

Zwischendurch wurde mit Hilfe des musikalischen Duos "Ohrwurm" und den beiden launigen Moderatoren Alexander Utz und Dominik Debacher kräftig geschunkelt und gelacht. Sie wussten, die Umbaupausen auf der Bühne gekonnt zu überbrücken.

Das Thema Postschließung im Ort wurde von der Gruppe "Fährplay" um Oberzunftmeister Utz phänomenal gespielt. Die Gruppe fuhr ein gelbes Postauto samt biologischem Harry-Hähnchenstand auf, sogleich besucht von einem permanent Pakete öffnendem Hermes-Boten, skurrilen Hühnerlieferanten und dann einer angetackerten Umwelt-Protestantin. Neueste Geschäftsidee für die Filiale: Die Grafenhausener Multi-Bude: Hähnchen, Post, Friseursalon, Rotlicht-Etablissement – alles, was im Ort "fehlt", wurde in einem mobilen Lieferwagen untergebracht.

Nach dem Bühnenfinale wurde noch weiter gefeiert

Die befreundete Garde der "Schlawinergilde Auggen" war bereits zum dritten Mal zu Gast und glänzte nahezu fernsehreif mit acht beinschwingenden Mädchen. Anschließend stand das hexeneigene "Männerballett aller Gewichtsklassen" bereits zum 15. Mal auf der Bühne. Unter den Trainerinnen Melanie Sattler und Milena Hiller tanzten die zwölf Männer eine Liebesgeschichte über eine Prinzessin (Jonas Hiller) und einen Prinzen (Philipp Köbele) nach.

Erheiternder Höhepunkt des närrischen Abends: Ein "Supermarkt von Familie Schaub" mit persönlich piepsender Kasse samt ungefragter Beratung und Spezialkontrollen. Nach dem letzten dynamischen Hexenballet im Harry-Potter-Stil mitsamt Disco-Nebel rief Oberzunftmeister Benjamin Utz nach Mitternacht zum großen Bühnenfinale auf. Klar: Später wurde im Saal und an der Bar gehörig weiter gefeiert.