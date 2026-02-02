Zunftabend in Geroldseckerhalle: So bunt läuteten die Reichenbacher Narren die Fasent ein

Auf dem traditionellen Zunftabend in der Geroldseckerhalle ging es hoch her. Das neu gekürte Baronspaar besteht aus Laura I. und Matthias I.
Was in und um Reichenbach Rang und Namen hat, bevölkerte die Geroldseckerhalle. Im Saal tummelte sich das närrische Volk mit Gästen aus der hohen Politik und vielen Lokalmatadoren, die aus der Gegend rund ums Dorf kamen. Oberzunftmeister Thomas Fischer hieß alle willkommen und ließ seiner Freude freien Lauf, dass die Fasent die Reichenbacher wieder im Griff habe.