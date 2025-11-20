Zunft in Hubertshofen: Waldwinkler suchen einen Narren-Bus

Der kleine Narrenverein im Donaueschinger Ortsteil stemmt ein beachtliches Programm. Auch drei Auswärtstermine stehen an. Doch hier ist guter Rat teuer.

Kontinuität beweist der Narrenverein Waldwinkel aus Hubertshofen. Bei den Teilvorstandschaftswahlen anlässlich der 62. Jahreshauptversammlung wurden alle zur Wahl stehenden Personen einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Dies sind die beiden ersten Vorsitzenden Isabell Vogt und Christian Knöpfle, Schriftführer Maximilian Tritschler sowie die drei Beisitzer Sarah Schmid, Simon Ratzer und Niklas Winterhalder.

Ihren Mitgliedern bietet die Zunft ein umfangreiches Jahresprogramm, wie der Rückblick auf die vergangene Periode eindrucksvoll aufzeigte. Das brachte auch Ortsvorsteher David Preis zum Ausdruck: „Ihr macht viel, nicht nur in der einen Woche, in der Fasnet ist.“ Einstimmig wurde beschlossen, den Mitgliedsbeitrag für aktive Hästräger nach zehn Jahren von 15 auf 20 Euro pro Jahr zu erhöhen. Der ermäßigte Beitrag für Passive, Gastläufer und Kinder unter 14 erhöht sich auf zehn Euro.

Die Mietkaution für vom Verein zur Verfügung gestellte Häser wurde auf einheitlich 125 Euro festgelegt, Kinderhäser sind dabei ausgeschlossen. In diesem Zusammenhang berichtete der zweite Vorsitzende Lothar Grimm, dass es erfreulicherweise sehr viele Anfragen von Kindern gebe, man aber einen Engpass an kleinen Größen für die Badmilli-Hexer habe, während es ausreichend Schmellewieber-Kostüme gebe. Bei den Erwachsenen habe man auch drei Häser nachbestellt.

Allerdings sei damit der Vorrat an einem bestimmten grauen Stoff erschöpft. Nirgends auf dem Markt, auch nicht im Internet, habe man einen passenden gefunden. Seit fast zwei Jahren sei er nun schon auf der Suche, über Unterstützung würde er sich freuen. Entsprechende Muster liegen vor.

Um gewisse Regeln schriftlich festzulegen und abseits des Amtsgerichts unkomplizierte Änderungen zeitnah umzusetzen, hat die Vorstandschaft eine Geschäftsordnung mit 17 Paragrafen erstellt. So wird künftig jedes Mitglied verpflichtet, einmal im Jahr mindestens einen Arbeitseinsatz zu leisten. Über die Interpretation der Schichteinteilung wurde kontrovers diskutiert.

67 aktive Narren sind dabei

Aktuell hat die Zunft 67 aktive Mitglieder, 32 bei den Schmellewieber, 22 Badmilli-Hexer, vier Gardemädchen und neun Mitglieder im Narrenrat. Hinzu kommen 36 Kinder und Jugendliche. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurde Matthias Ruf geehrt, Christian und Uwe Schenkenbach, Thorsten Dankwardt, Stefanie Boma, Simon Ratzer, Andreas Engel und Daniel Ruf sind 20 Jahre dabei.

„Stars im Waldwinkel“ heißt das Motto

Das Motto für die Fasnet 2026 lautet „Stars im Waldwinkel“. Für die kommende närrische Saison hat die Vorstandschaft wieder ein umfangreiches Programm geplant. Unter anderem sind Fahrten nach Sulzburg, Schabenhausen und Stühlingen geplant.

Isabell Vogt sucht dringend nach Transportmöglichkeiten, sie habe „massive Probleme“. Die Situation bei den Busunternehmen habe sich weiter zugespitzt. Trotz unzähliger frühzeitiger Anfragen habe sie bisher keinen einzigen Bus verpflichten können. Überall bekomme sie die Antwort, man habe keine Kapazitäten, und Bestandsnarrenvereine hätten Vorrang. Mittlerweile sei sie ratlos. Sie bat die Versammlung um Tipps, wo sie noch nachfragen könne. Letztendlich blieben nur noch öffentliche Verkehrsmittel oder Privatfahrzeuge.

Am 13. Dezember findet am Bürgerhaus der alljährliche Christbaumverkauf statt.

Der Verein

Der Narrenverein Waldwinkel Hubertshofen

wurde 1963 gegründet und ist Vollmitglied in der Schwarzwälder Narrenvereinigung. Die Narrenfiguren sind der Badmili-Hexer und das Schmellewieb, hinzu kommen die Garde und der Narrenrat. Unter dem Motto „59 plus zwo“ feierte die Zunft zuletzt mit einem großen Umzug und 1000 Gästen ihr 60-jähriges Bestehen, verspätet wegen der Corona-Pandemie.