Zunft in Hubertshofen: Waldwinkler suchen einen Narren-Bus

Der kleine Narrenverein im Donaueschinger Ortsteil stemmt ein beachtliches Programm. Auch drei Auswärtstermine stehen an. Doch hier ist guter Rat teuer.
Kontinuität beweist der Narrenverein Waldwinkel aus Hubertshofen. Bei den Teilvorstandschaftswahlen anlässlich der 62. Jahreshauptversammlung wurden alle zur Wahl stehenden Personen einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Dies sind die beiden ersten Vorsitzenden Isabell Vogt und Christian Knöpfle, Schriftführer Maximilian Tritschler sowie die drei Beisitzer Sarah Schmid, Simon Ratzer und Niklas Winterhalder.