Zunft feiert närrisches Jubiläum: Das steckt hinter der Entstehung der Kippenheimer Schelmewinkler

Richard Geiger und Helmut Zähringer sind Gründungsmitglieder der Kippenheimer Schelmewinkler. Die einstigen Vorsitzenden blicken auf die 33-jährige Geschichte zurück.
„Fasent isch Herzenssache“ bei den Kippenheimer Schelmewinkler. Diesen Leitsatz leben die 165 Mitglieder – 60 davon aktive Hästräger – seit nunmehr närrischen 33 Jahren. 1993 aus dem Fasentkreis der katholischen Kirchengemeinde St. Mauritius hervorgegangen, gruppierten sich die Narren zunächst als Kippenheimer Narrenzunft, da zu diesem Zeitpunkt noch keine Häsfigur auf dem Plan stand. In der Dorfchronik von Kippenheim wurden die Fasentbegeisterten schließlich fündig und lehnten Häs und Maske in die darin beschriebene Figur eines lüsternen Waldgeistes an.