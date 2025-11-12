Zunft aus Niedereschach: Lehr-Hexen sind weiter auf Erfolgskurs

Auf ein ereignisreiches Jahr blickte die Niedereschacher Zunft bei der Generalversammlung zurück. Groß ist die Freude zudem über die Räumlichkeiten für die neue Zunftstube.

Die Erfolgsgeschichte der Niedereschacher Lehr-Hexen scheint ungebremst. Ein anlässlich der jüngsten Generalversammlung schier aus den Nähten platzendes SVN-Sportheim, eine genauso prall gefüllte Vereinskasse und jetzt auch noch Räume für die neue Zunftstube – darüber freuten sich in ihren Rechenschaftsberichten in erster Linie Zunftmeister Marc Schmiedeknecht wie auch Schriftführer Sven Flaig, die beide von einem Jahr voller Fleiß, Aktionen und Einsatzbereitschaft berichten konnten.

Rückblick Beim letzten Adventsdörfle, konnten dank des Engagements des „Wurstteams“ um Roland Marksteiner über 1000 Würstle verkauft werden konnten. Zudem würden die im Rahmen der Baumpatenschaften gepflanzten 300 Schösslinge belegen, dass sich die Lehr-Hexen nicht nur während der Fastnacht, sondern das gesamte Jahr über für die Gemeinde engagieren und Verantwortung übernehmen. Und nachdem auch die „Leihhäs-Grenze“ geöffnet worden sei, können wieder zehn neue Mitglieder zur neuen Fasnetsaison begrüßt werden. Dank der fleißigen Näherinnen soll auch der Bestand an Häsern weiter aufgebaut werden. Tolle Aktionen mit frischem Wind für die Zunft wurde auch der Jugendvertretung bescheinigt.

Zunftstube Das lange Warten habe zudem ein Ende, nachdem die ehemaligen Räumlichkeiten des DRK-Ortsvereins als neue Zunftstube gewonnen werden konnte: „Die Fasnetbaustelle kann kommen“, freuten sich Zunftmeister und Schriftführer.

Finanzen Genauso erfreulich hörte sich der Kassenbericht des Kassiers Luca Pantel an. Den anstehenden Investitionen wie dem Umbau der neuen Zunftstube und den Investitionen in neue Häser könne man mit Zuversicht entgegensehen.

Aktives Vereinsleben und Verantwortung

Gruß Gemeinderätin Simone Jany dankte auch im Namen des Gemeinderates und des Bürgermeisters der Zunft für die tolle Arbeit, die rund um das Jahr geleistet werde. Vor allem die Baumpflanzaktion habe sich zu einer richtig starken Aktion entwickelt. Die Aktion sei nicht nur ein sichtbarer Beitrag zum Umweltschutz, sondern zeige auch, wie aktives Vereinsleben und Verantwortung für die Zukunft Hand in Hand gehen können. Vor allem freue es sie aber, dass die Lehr-Hexen, denen sie bekanntlich auch einige Zeit angehört habe, mit ihrem neuen Vereinsheim einen festen Platz innerhalb der Vereinsgemeinschaft im Ort eingenommen haben.

Wahlen Bei den von ihr geleiteten Neuwahlen wurde der erste Vorsitzende Marc Schmiedeknecht, wie auch in Abwesenheit die erste Kassiererin Julia Reichert einstimmig wiedergewählt, ebenso die fünf Beisitzer Gina Dörflinger, Daniela Kayser, Bastian Holzem, Sigmar Glatz und Michaela Dörflinger.