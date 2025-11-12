Zunft aus Niedereschach: Lehr-Hexen sind weiter auf Erfolgskurs

Auf ein ereignisreiches Jahr blickte die Niedereschacher Zunft bei der Generalversammlung zurück. Groß ist die Freude zudem über die Räumlichkeiten für die neue Zunftstube.
Die Erfolgsgeschichte der Niedereschacher Lehr-Hexen scheint ungebremst. Ein anlässlich der jüngsten Generalversammlung schier aus den Nähten platzendes SVN-Sportheim, eine genauso prall gefüllte Vereinskasse und jetzt auch noch Räume für die neue Zunftstube – darüber freuten sich in ihren Rechenschaftsberichten in erster Linie Zunftmeister Marc Schmiedeknecht wie auch Schriftführer Sven Flaig, die beide von einem Jahr voller Fleiß, Aktionen und Einsatzbereitschaft berichten konnten.