Zunehmende Rohrbrüche in Gechingen: Kanalnetz wird mit Kamera untersucht

Die Arbeiten an den sieben Regenüberlaufbecken (RÜB) sind abgeschlossen. Rund 2,2 Millionen Euro muss die Verwaltung zahlen. Doch nun stehen noch mehr Arbeiten an.
Zur Schlussbetrachtung der RÜB-Modernisierung war Ingenieur Josef Geiger vom ausführenden Büro Raidt und Geiger in Rottenburg in die jüngste Sitzung gekommen. Im März 2021 wurden nach Begehung aller Anlagen die Modernisierungskosten auf 2,058 Millionen Euro geschätzt. Alle sieben Becken wurden 2024 und 2025 mit neuer Mess- und Regeltechnik ausgestattet. Sie erfüllen damit die Vorgaben er Unteren Wasserbehörde und erhielten die wasserrechtliche Erlaubnis auf Grundlage der Schmutzfrachtberechnung, berichtete Geiger.