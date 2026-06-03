„Zum Wyhlemer Kickerstüble“: Kontrolleure finden verdorbenes Fleisch in Gaststätte in Grenzach-Wyhlen

Die Lebensmittelüberwachungsbehörde Lörrach hat im „Wyhlemer Kickerstüble“ einige Mängel festgestellt. Die Rede ist von verdorbenem Fleisch. Gastwirt Frank Köllner wehrt sich.
Die Ergebnisse der Lebensmittelkontrollen sind im Internet öffentlich einsehbar. Demzufolge seien bei Betriebskontrollen am 6. Februar und am 11. März nicht nur Ablagerungen und verunreinigte Schneidebretter, sondern auch mit braunen Lebensmittelresten behaftete Ablagebleche im Kühlschrank festgestellt wurden. Auch Messerblöcke seien mit einer fettigen Schicht verunreinigt gewesen, schreibt die Behörde. Bemängelt wurden zudem Bratwürste mit Kalbfleisch und Maultaschen.