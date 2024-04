Lahrer Autoren berichten, was sie selbst am liebsten schmökern

1 Am heutigen Welttag des Buches dreht sich alles rund ums Lesen. Foto: bnenin - stock.adobe.com

Ob Weltliteratur oder Comics, Liebesromane oder Fantasy-Abenteuer: Am heutigen Welttag des Buches dreht sich alles rund ums Lesen. Unsere Redaktion hat Autoren aus Lahr und der Region gefragt, welche Bücher sie am meisten ins Herz geschlossen haben. Und warum sie diese weiterempfehlen.









Rund acht Millionen Menschen über 14 Jahre in Deutschland schmökerten im Jahr 2023 täglich in einem Buch. 18 Millionen weitere taten dies mindestens einmal in der Woche. Doch diese Zahlen nehmen ab, zeigt eine Umfrage des Statistik-Portals Statista. 2019 waren es noch neun, respektive 19 Millionen Menschen.