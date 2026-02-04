Zum Weltkrebstag: „Angi“ aus Rangendingen blickt auf ihre Erkrankung zurück und macht Mut

Mit 32 bekam „Angi“ aus Rangendingen Leukämie. Heute ist sie 40 und seit sieben Jahren krebsfrei. Zum Weltkrebstag erzählt sie von ihrem Schicksal – und vom Treffen mit ihrer Spenderin.
Fast jeder zweite Mensch erkrankt in Deutschland im Laufe seines Lebens an Krebs. Das geht aus einem im Januar veröffentlichten Bericht des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervor. Auch Angela Lachner-Wehrmann aus Rangendingen musste sich dieser Diagnose bereits stellen. Mit damals 32 Jahren erkrankte die junge Frau an akuter lymphatischer Leukämie – Blutkrebs.