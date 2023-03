Was vier Lahrerinnen in der Männerdomäne Feuerwehr erleben

1 Heike Wieseke (von links), Stefania Bellomo, Carmen Deusch und Elizabeth Marple sind aktive Feuerwehrfrauen. Foto: Schabel

Zum Weltfrauentag am 8. März beleuchtet unsere Redaktion, wie sich Frauen in einer einstigen Männerdomäne behaupten – der Feuerwehr. In Lahr sind sie in der Minderheit, aber unverzichtbar.









Verletzte aus Notlagen retten, kräftezehrend Brände löschen, in schwerer Montur und mit technischem Gerät arbeiten – alles machbar für eine Frau? Ja, sagen Heike Wieseke, Stefania Bellomo, Carmen Deusch und Elizabeth Marple im Gespräch mit unserer Redaktion. Sie gehören zu den 21 aktiven weiblichen Mitgliedern der Lahrer Feuerwehr, bei 270 Aktiven insgesamt. Frauen sind dort also unterrepräsentiert, aber es gibt sie. Und sie arbeiten Schulter an Schulter mit ihren männlichen Kollegen.