Zum Tod von Walter Kaltenbach: Ein Unternehmer mit Leib und Seele, der Dornstetten prägte

1 Walter Kaltenbach Foto: privat

Er war Unternehmer mit Leib und Seele, ein Schaffer, einer dessen Bürotür für seine Mitarbeiter immer offen stand, und seiner Heimatstadt Dornstetten Zeit seines Lebens eng verbunden – im Alter von 88 Jahren ist Walter Kaltenbach gestorben.









Link kopiert



1971 trat Walter Kaltenbach in die Geschäftsführung des 1912 gegründeten Familienbetriebs ein. In das Unternehmen eingestiegen war er da schon längst. Ab seinem 14. Lebensjahr arbeitete Walter Kaltenbach in der Firma mit, stand beinahe täglich im Steinbruch und war auch in späteren Jahren am glücklichsten, wenn er am Wochenende in den „Blauen Anton“ schlüpfen und richtig mit anpacken konnte. Anfangs führte er parallel noch die Nebenerwerbslandwirtschaft der Familie weiter. Dieser, erinnert sich seine Tochter Marion Kaltenbach-Freuding – heute gemeinsam mit Armin Kaltenbach in der Geschäftsführung der Gebrüder Kaltenbach GmbH & Co.KG –, sei er jedoch „nicht so zugeneigt“ gewesen.