2 In „Der Polenweiher“ spielt Ursula Cantieni die Bäuerin Antonia. Ihr Mann, der Bauer Hungerbühler, wird von Gerhard Olschewski verkörpert. Foto: Ernst Kubitza

Ursula Cantieni ist tot – und ein Millionenpublikum trauert. Denn als Johanna Faller aus der bekannten Fernsehserie ist die Schauspielerin vielen ein Begriff. Was aber nur wenige wissen: Ihren ersten Auftritt vor der Filmkamera hatte sie in St. Georgen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Viele Zuschauer der Schwarzwaldserie „Die Fallers“ hat die Nachricht schwer getroffen: Ursula Cantieni, die 27 Jahre lang die Rolle der Johanna Faller gespielt hatte, ist tot. Sie war in der Nacht auf Dienstag im Alter von 75 Jahren gestorben. Zum Schwarzwald hatte Cantieni, die in der Schweiz geboren wurde und in ihrer Kindheit nach Stuttgart umsiedelte, eine tiefe Verbundenheit. In der Rolle der Schwarzwaldbäuerin Johanna Faller begeisterte sie Millionen.