Zum Tod von Manfred Maute: Warum Albstadts Leuchtturm weit in die Welt hinaus strahlt

Mit Kunstrad-Legende Manfred Maute hat Albstadt seinen Größten verloren, meint die Kolumnistin und erklärt, warum er Niki Lauda und Franz Beckenbauer locker toppt.
Niki Lauda und Michael Schumacher kommen aus Albstadt. Eberhard Gienger auch. Und Franz Beckenbauer sowieso. Sie sind vier der weltweit bekannten Persönlichkeiten, die durch ihre Art, ihren Sport zu betreiben, Maßstäbe gesetzt haben, aber natürlich sind sie alle nicht in Albstadt geboren und waren – mit Ausnahme von Eberhard Gienger, der 2011 im Jubiläumsjahr beim TSV Ebingen zu Gast war – vermutlich alle noch nie hier.