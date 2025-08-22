Zum Tod von Manfred Maute: Warum Albstadts Leuchtturm weit in die Welt hinaus strahlt

Niki Lauda und Michael Schumacher kommen aus Albstadt. Eberhard Gienger auch. Und Franz Beckenbauer sowieso. Sie sind vier der weltweit bekannten Persönlichkeiten, die durch ihre Art, ihren Sport zu betreiben, Maßstäbe gesetzt haben, aber natürlich sind sie alle nicht in Albstadt geboren und waren – mit Ausnahme von Eberhard Gienger, der 2011 im Jubiläumsjahr beim TSV Ebingen zu Gast war – vermutlich alle noch nie hier.

Wir Albstädter hätten sie auch gar nicht gebraucht, um unsere schöne Sportstadt auf der Weltkarte des Sports einzuzeichnen. Wir hatten schließlich Manfred Maute. Er steckt sie alle in die Tasche. Ganz im Ernst: Welcher Sportler hat seine Sportart so geprägt wie er? Niemand sonst.

Die Weltstars waren nicht annähernd so gut

Niki Lauda hat einst die Formel 1 sicherer gemacht und war ein Genie, wenn es um das Setup des Rennwagens ging, ebenso wie Michael Schumacher. Eberhard Gienger hat den Gienger-Salto erfunden, der heute zum Standard-Programm der Weltklasse-Turner gehört, und Franz Beckenbauer hat die Spielposition des Libero im Fußball definiert und geprägt, war Weltmeister als Spieler, Trainer und Cheforganisator einer WM im eigenen Land. Zu Recht ist er dafür in die Geschichte eingegangen.

Zwischen Werkbank und Kunstrad

Manfred Maute war Strickmaschinen-Mechaniker bei der Firma Alber & Bitzer. Von einem fünfjährigen Intermezzo bei August Sauter abgesehen war der gebürtige Tailfinger jahrzehntelang als Arbeitsvorbereiter und später als Maschinenbautechniker für seinen Lehrbetrieb tätig. Feierabende und Wochenenden teilte er auf zwischen seiner Familie – vier Kinder wurden ihm und seiner Frau Roswitha geschenkt – und dem Training im Kunstradfahren beim Radsportverein Tailfingen (RSV).

Drei Mal hat er es zum Weltmeister gebracht, vier Mal WM-Silber geholt und einmal Bronze. Ein Jahrzehnt lang stand er bei jeder WM auf dem Treppchen. Sein Sohn Dieter jedoch hat zwei Goldmedaillen mehr an der Wand hängen, und andere sind in ihrem Sport noch öfter Weltmeister geworden.

Einzigartig und doch so bescheiden

Was Manfred Maute einzigartig macht in dieser so schweren Sportart, deren Athleten auf dem Lenker oder dem Sattel akrobatische Ausrufezeichen setzen, während sie ihre Runden drehen, war aber auch nicht der „Maute-Sprung“, den er als Trainer und sein Sohn Dieter als Athlet zusammen entwickelt haben. Der Sprung vom Sattel auf den Lenker gehört zwar längst zu den Elementen, ohne die keine WM zu gewinnen ist. Doch er war nicht ausschlaggebend dafür, dass der Tailfinger Strickmaschinenmechaniker weltweit unvergessen bleiben wird im Kunstradsport. Tatsächlich waren es die von Maute entwickelten Trainingsmethoden sowie seine einzigartige Ausdauer bei der Suche nach Talenten und deren Förderung. Nach den Plänen, die Manfred Maute für das Kunstradtraining entwickelt, und nach den Standards, die er dafür gesetzt hat, werden Kunstradsportler weltweit noch dann trainieren, wenn kein Mensch mehr weiß, wer Niki Lauda, Michael Schumacher, Eberhard Gienger und Franz Beckenbauer waren.

An dieses Unikat muss dauerhaft erinnert werden

Das muss man erst einmal schaffen – außer Manfred Maute hat das in diesem Ausmaß keiner geschafft. Stadt und Gemeinderat tun gut daran, so bald wie möglich eine bleibende Erinnerung an Manfred Maute zu schaffen, der am Freitag, 29. August, um 14.30 Uhr auf dem Friedhof Markenhalde in Tailfingen beigesetzt wird, und nicht nur junge Sportler im RSV – dank ihm der erfolgreichste Kunstradsport-Verein weltweit – tun gut daran, sich eine dicke Scheibe von der Bescheidenheit und den Qualitäten des sympathischen Tailfingers abzuschneiden. Welch ein Vorbild. Welch ein Leuchtturm. Und so einer kommt aus Albstadt. Das ist „weit über normal“. Chapeau! Und: Danke!