3 Jürgen Loesdau mit Töchtern Anke und Beate Foto: Loesdau

Völlig unerwartet verstarb Jürgen Loesdau am Morgen des 11. November. Der Familienvater und Firmengründer des Pferdesporthauses Loesdau wurde 80 Jahre alt. Seine Familie und die Belegschaft trauern um ihn. In der Pferdeszene machte er sich mit viel Schaffenskraft einen Namen und wurde über Deutschland hinaus bekannt.















Bisingen – Nahezu täglich war Jürgen Loesdau noch im Unternehmen und jedem einzelnen seiner Lieferanten und Geschäftspartner gegenüber ein kompetenter und geschätzter Ansprechpartner. "Wir kannten ihn alle als überaus gerechten Chef, der immer ein offenes Ohr für seine Mitarbeiter hatte. Auch wenn er die Fäden noch fest in der Hand hielt, hatte er seine Nachfolge bereits vorbereitet", heißt es in einer Pressemitteilung des gleichnamigen Unternehmens mit Sitz in Bisingen.

1945 auf die Alb gekommen

In Ostpreußen geboren, kam Jürgen Loesdau mit seiner Familie nach der Flucht mit dem Pferdewagen im Jahr 1945 auf die Schwäbsiche Alb. Das, was sie mitbringen konnten, passte in wenige Taschen. Sein Herz aber schlug schon damals für die Pferde, sie blieben bis an sein Lebensende seine Leidenschaft. Geblieben ist er auch auf der Schwäbischen Alb und betrieb zunächst die Landwirtschaft seiner Eltern weiter.

Einer der größten Reitsportanbieter Europas

Die Firmengründung erfolgte am 6. September 1966, zwei Jahre später kam als große Unterstützung seine Frau Heide dazu. Seitdem hat sich das Pferdesporthaus Loesdau mit seinem Hauptsitz in Bisingen zu einem der größten europäischen Reitsportanbieter entwickelt. 15 Filialen, eine davon in Österreich, nahezu 6000 angebotene Produkte im Online Shop und im Versandhandel, eine eigene Sattlerei und Werbeabteilung sowie mehr als 400 Mitarbeiter sind nur ein kleiner Einblick in die stolze Bilanz seines Lebenswerks. Er galt als Geschäftsmann alter Schule mit einem unglaublich guten Sinn und Gespür für die richtigen, kaufmännischen Entscheidungen.

Zweiter Vorsitzender des Pferdesportvereins Balingen

Das Erfolgsrezept Jürgen Loesdaus war: Tue, was du liebst. Er hatte sein Hobby damals zum Beruf gemacht, als er den ersten Reitsportkatalog herausgab und einen kleinen Verkaufsladen mit Reitsportprodukten direkt auf seinem Hof eröffnete. Mit Pferden war er sein ganzes Leben lang eng verbunden und so gründete er unter anderem den Pferdesportverein Onstmettingen. Seine Töchter Anke und Beate begannen dort mit dem Reitsport und sind bis heute begeistert dabei. Auch seine Enkel wissen bereits, dass alles Glück der Erde auf dem Rücken der Pferde liegt. Der Reitverein in Balingen erfuhr dank Jürgen Loesdaus Initiative und Einsatz einen erneuten Aufschwung nach eher schwierigen Jahren. Dort war er zweiter Vorsitzender. Jürgen Loesdau ist einer der bekanntesten Pferdeleute über Deutschlands Grenzen hinaus.

Er hat Perspektiven gestaltet

Die Passion für den Pferdesport und die Liebe zu Pferden haben ihn auf eine besondere Weise mit seiner Familie, seinen Freunden, Mitarbeitern und Geschäftspartnern verbunden. Es gelang ihm durch sein Schaffen vielen Menschen weit mehr als nur eine Existenzgrundlage zu bieten. Er gestaltete Perspektiven. Mit seinem Lebensmotto: "Folge deiner Leidenschaft" und seiner Schaffenskraft war er Vorbild, Motor und Inspiration.

"Wir werden ihn vermissen und sind sehr betroffen und traurig über seinen plötzlichen Tod. Er wird uns allen immer in seiner einmaligen Art und Weise in Erinnerung bleiben", schreibt das Unternehmen bedauernd.

Die Beerdigung findet diesen Freitag, 19. November, um 13.15 Uhr auf dem Friedhof in Onstmettingen statt.