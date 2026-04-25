Zum Tod von Inge Ziegler-Müller: Sie war eine ausgezeichnete Lörracher Friseurin mit Herzblut

Inge Ziegler-Müller aus Lörrach gab vielen Menschen über Jahrzehnte hinweg einen neuen Look und mitunter auch neues Selbstbewusstsein. Nun ist sie verstorben.

Über Jahrzehnte hat sie das Stadtbild von Lörrach auf besondere Weise mitgeprägt. Mit den Frisuren von Inge Ziegler-Müller konnte man sich sehen lassen. Über 50 Jahre war sie im Geschäft und ließ ihre Stammkunden, zu denen auch Ottmar Hitzfeld gehörte, nach der Geschäftsübergabe Ende 2024 nicht im Stich, Nun ist Inge Ziegler-Müller verstorben.

Friseurin mit Leib und Seele Die Friseurin mit Leib und Seele, wie sie von sich selbst sagte, legte 1971 an der Lörracher Meisterschule Amann ihre Meisterprüfung ab, absolvierte einen Kurs in Kosmetik in Paris und machte sich am 1. April 1972 mit ihrer „Coiffeur-Boutique Inge“ in der Humboldtstraße 2 selbstständig.

Mit ihren 23 Jahren war sie seinerzeit die jüngste Friseurmeisterin in Lörrach. Ein alter Zeitungsbericht preist die „neuzeitlichen Pop-Frisuren“ für den Herren sowie Dauerwellen für die Dame an. Als erste bot Ziegler-Müller ein paar Jahre später auch einen Heimservice an, etwa für Mütter mit kleinen Kindern.

Später kamen noch das erste Nagelstudio sowie ein Do-it-yourself-Service für die Kundinnen dazu.

Heimservice

Zu diesem Zeitpunkt war Ziegler-Müller bereits über die Region hinaus bekannt. 1978 hatte sie einen ersten Platz beim Grand Prix von Monte Carlo gewonnen. Sie überzeugte mit einer Tagesföhnfrisur, die sich problemlos zu einer festlichen Abendfrisur umwandeln ließ.

Preise gewonnen

Dies brachte ihr die Mitgliedschaft im „Club Marcel“ ein, mit dem es ein Jahr später zum Weltcup nach Bangkok ging. Die Friseurmeisterin erreichte die zweitbeste Punktzahl, ihr Team holte den Sieg.

Es folgten noch weitere Wettbewerbe und Preise, etwa der zweite Platz in der Einzelwertung bei den Thuner Burg-Trophäe-Clubmeisterschaften, bevor Ziegler-Müller nach der Geburt ihres Sohnes etwas kürzertrat. Der Sohn trat später in der Schweiz in ihre Fußstapfen.

Prix von Monte gewonnen

Bereits nach fünf Jahren musste die Friseurin ihren Salon an der Humboldtstraße erweitern. Der Umzug nach Stetten in die Basler Straße 27, wo sie bis zum Eintritt in den Ruhestand tätig war, erfolgte im Jahr 1985.

Gerne dachte sie an die Zeit der Dauerwellen zurück. Eine Kunst, für die sie eine eigene Technik entwickelt hatte. Die Königsklasse aber sei der Bob, erklärte Ziegler-Müller vor anderthalb Jahren im Gespräch mit unserer Zeitung – eine Frisur, die von allein in die richtige Form fallen müsse. Den vielen zufriedenen Kundinnen und Kunden wird sie in guter Erinnerung bleiben.