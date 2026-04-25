Zum Tod von Inge Ziegler-Müller: Sie war eine ausgezeichnete Lörracher Friseurin mit Herzblut

Inge Ziegler-Müller aus Lörrach gab vielen Menschen über Jahrzehnte hinweg einen neuen Look und mitunter auch neues Selbstbewusstsein. Nun ist sie verstorben.
Über Jahrzehnte hat sie das Stadtbild von Lörrach auf besondere Weise mitgeprägt. Mit den Frisuren von Inge Ziegler-Müller konnte man sich sehen lassen. Über 50 Jahre war sie im Geschäft und ließ ihre Stammkunden, zu denen auch Ottmar Hitzfeld gehörte, nach der Geschäftsübergabe Ende 2024 nicht im Stich, Nun ist Inge Ziegler-Müller verstorben.