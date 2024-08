Ernst Stöhr war in Haiterbach vielfach ehrenamtlich engagiert. Der Verstorbene war so von 1980 bis 2009 im Gemeinderat der Stadt Haiterbach.

Von 1984 bis 2004 war er Mitglied des Ortschaftsrates Beihingen, dessen Gründung er maßgeblich vorangetrieben hat. Ebenfalls von 1984 bis 2004 war Stört stellvertretender Ortsvorsteher von Beihingen.

Lesen Sie auch

Aufgrund seines handwerklichen Sachverstands waren sein Rat und seine Expertise auch als Mitglied des Technischen- und Sanierungsausschusses der Stadt Haiterbach gefragt. Stöhr war Schreinermeister, der im Jahr 1968 den von Christian Stöhr gegründeten Betrieb übernahm. Zu dem im Laufe der Zeit wachsenden Unternehmen gehören Stammkunden aus dem Bereich Automobilzulieferer wie auch Möbellieferanten.

Mehrere Auszeichnungen

„Ernst Stöhr gestaltete in vielen Jahren ehrenamtlichen Engagements in der Kommunalpolitik das kommunale Geschehen in der Gesamtstadt wesentlich mit“, sagt Bürgermeister Andreas Hölzlberger. Für dieses „herausragende kommunalpolitische Engagement“ wurden ihm zahlreiche Ehrungen zuteil. Im Juli 2000 wurde ihm die Silberne Medaille überreicht und zum Ende seiner Gremienarbeit wurde ihm im Juli 2009 die Goldene Medaille der Stadt Haiterbach verliehen. Außerdem erhielt er die silberne und goldene Ehrennadel des Gemeindetags.

Man verliere mit Ernst Stöhr einen liebenswerten, ausgesprochen engagierten Mitbürger, der viel für die positive Entwicklung des Gemeinwesens getan und erreicht habe, heißt es im gemeinsamen Nachruf von Stadt- und Ortsverwaltung.

Ernst Stöhr war auch besonders in der Freiwilligen Feuerwehr engagiert. So ist er im Jahre 1963 in die Abteilung Beihingen eingetreten. Er war mehr als 30 Jahre aktives Mitglied.

Verantwortung als Abteilungskommandant

Als Abteilungskommandant war Ernst Stöhr von 1975 bis zu seinem Austritt 1995 in verantwortlicher Position.

Für seine beispielhafte Einsatzbereitschaft als Abteilungskommandant wurde Stöhr im Jahre 1995 zum Ehrenkommandanten ernannt.

Während seiner Amtszeit war er als maßgeblicher Vorantreiber an Fahrzeugbeschaffungen und an der Erweiterung des Feuerwehrhauses Beihingen beteiligt. Die 700-Jahr-Feier in Beihingen, acht Backhaus- und Brunnenfeste, sowie auch herausfordernde Einsätze waren Ereignisse, die sein organisatorisches Können und feuerwehrtechnisches Wissen unter Beweis stellten.

Alterswehr mitgegründet

Er war Gründungsmitglied der Alterswehr, in dieser er auch bis zu seinem Tod als Ausschussmitglied mitwirkte.

Ernst Stöhr war 65 Jahre mit seiner Frau Friedhilde verheiratet. Anfang des Jahres feierten beide die eiserne Hochzeit.

Die Beerdigung findet am Mittwoch, 7. August, ab 13.30 Uhr auf dem Beihinger Friedhof statt