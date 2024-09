1 David Sautter (links) bei seinem Besuch im Jahr 2013. Ebenfalls auf dem Bild zu sehen sind Dieter Gaiser, Brigitte Mesch und ganz rechts Fritz Mayer vom Bürgerverein Endingen. Foto: Schnurr

David Sautter ist tot. Der Hobby-Historiker hat über seine Ahnen geforscht und Wurzeln in Endingen gefunden. Sechs Mal war er zu Gast. Jedes Mal brachte er neue Dokumente mit. Nun ist er 95-jährig verstorben.









Link kopiert



Es war eine traurige Nachricht, die Sautters Sohn Matt unserer Redaktion sandte: sein Vater ist am 8. September verstorben. Friedlich im Schlaf in seinem Zuhause in Warrington sei Sautter von dieser Erde gegangen.