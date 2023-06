1 Marc Kemmler (1966-2023) Foto: swp/Anne Faden

Sich in neue Themen zu stürzen, war ein immerwährender Motor für den Unternehmer Marc Kemmler auch als Förderer. Sein völlig überraschender Tod bestürzt auch die Kulturszene.









Dieses Strahlen in den Augen! Pure Neugier im Blick – so kennt man Marc Kemmler. Als einen, der mehr wissen will. Die Nachricht vom überraschenden Tod des 1966 geborenen Unternehmers und Kunstförderers am 21. Juni sorgt auch in der Kulturszene für Trauer.