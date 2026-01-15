Zum Start der Hessebahn: Diese Chancen bieten sich jetzt dem VfL Ostelsheim

Stadion am Bahndamm – so lautet der Name des Sportplatzes des VfL Ostelsheim. Und das obwohl bereits 1988 der Zugverkehr eingestellt wurde. Jetzt fahren wieder Züge.
An diesem Samstag ist es also soweit: Die ersten Züge fahren auf der reaktivierten Bahnstrecke von Calw nach Weil der Stadt, der sogenannten Hermann-Hesse-Bahn. Der reguläre Fahrgastbetrieb startet zwar erst am 31. Januar, aber bereits an diesem Samstag wird mit umfangreichen Test- und Schulungsfahrten auf der 1988 stillgelegten Strecke begonnen. Damit werden nun auch wieder regelmäßig Züge am Sportplatz des VfL Ostelsheim vorbeifahren, bei dem die unmittelbare Nähe zu den Schienen schon im Namen steckt: Stadion am Bahndamm. Nur wenige Meter liegen auf dem oberen Platz zwischen Spielfeld und Gleisbett.