„Zum sozialen Treffpunkt geworden“: Ein Jahr Kippenheimer Wochenmarkt wird am Freitag gefeiert

1 Hier findet jeder das Passende: Das Angebot auf dem Kippenheimer Wochenmarkt ist breit gefächert. Foto: Schillinger-Teschner

Mit Sekt wird am Freitag das Einjährige des Kippenheimer Wochenmarkts gefeiert. Mit Nudeln, Käse, Fleisch und Wurst, Oliven, Obst und Gemüse, Deko und vielem mehr bietet dieser ein großes Angebot – und die Gelegenheit zum Schwätzchen.









Link kopiert



„Ich finde den Markt toll und freue mich, dass er so gut gestartet ist. Einen regelmäßigen Wochenmarkt haben sich viele Menschen in der Gemeinde seit Jahren gewünscht, ich konnte diesen Wunsch nun in die Tat umsetzen und hoffe sehr, dass der Markt noch viele Jahre besteht. Die Bürgerinnen und Bürger haben es selbst in der Hand“, erklärt Kippenheims Bürgermeister Matthias Gutbrod zum einjährigen Bestehen des Wochenmarkts.